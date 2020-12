Carrie Bradshaw et sa populaire série sont de retour à New York, sans ami! | Instagram

L’une des séries les plus populaires est celle avec Sarah Jessica Parker, qui jouera le souvenir Carrie Bradshaw Dans “S3x and the City”, la star a vécu d’innombrables aventures avec ses inséparables amis, cependant, une version approchante se passerait d’un de ses membres.

Carrie Bradshaw et ses amis envahiraient à nouveau les rues de New York avec le retour de “S3x et la ville«Comme récemment apparu, son personnage est devenu une source d’inspiration dans la mode et maintenant son histoire promet de se poursuivre sur les écrans, mais pas l’un de ses quatre amis.

Selon ce qui a été publié jusqu’à présent, la fiction reviendrait sur HBO, oui! S3x et la ville reviendront, mais tout n’est pas une bonne nouvelle puisqu’apparemment, elle le fera sans l’une de ses actrices.

Le célèbre programme qui a pris fin en 2004 puis après six saisons et deux films, reviendrait pour continuer les histoires alternatives de la protagoniste Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et de ses trois amis, Charlotte York, (Kristin Davis), Miranda Hobbes ( Cynthia Nixon).

Tout semble indiquer que la nouvelle version n’aura pas les performances de l’une d’entre elles, Kim Catrall, dont il avait déjà été rumeur en raison de certaines différences, n’a pas accepté d’agir à nouveau dans la production et ne changerait pas d’avis.

Selon ce qui a été révélé par Entertainment Tonight, la star de la série, Sarah Jessica Parker, a révélé en septembre dernier qu’elle était intéressée par la “réédition de certains épisodes de” S3x an the city “, récemment connue via le site de Page Six que la franchise reviendra à la télévision avec un redémarrage qui sera diffusé sur HBO Max.

Il est à noter que cette version ne serait pas un “remake” de la série, “reboot” est le terme correct puisqu’elle partira de l’original pour développer une autre histoire en fonction de la vie de ses personnages.

Les épisodes mettront en vedette certains des personnages fidèles qui ont culminé les six saisons, trois de leurs principaux acteurs, dont Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander où tout le monde est. Je suis curieux, le monde a changé même depuis le film avec la technologie et les médias sociaux. Avec la politique et le mouvement #MeToo et Time’s Up, je pense que Carrie Bradshaw serait impatiente de partager ses sentiments et ses pensées », a déclaré Parker.

Conflits entre Catrall et Parker

Ce n’est pas un secret que Kim Catrall et Sarah Jessica Parker n’ont pas de bonnes relations, apparemment l’actrice également qui a donné la vie à l’une des sorcières de “Hocus Pocus”, Parker, aurait dit à son collaborateur à un moment donné qu ‘”elle ne s’imaginait pas une relance de la série sans elle », mais la réponse de Catrall ne serait pas celle attendue. “Tu n’es pas mon ami”.

Votre contact continu est un rappel douloureux de la cruauté que vous étiez alors et maintenant. Permettez-moi de clarifier cela. Tu n’es pas ma famille. Vous n’êtes pas mon amie, l’interprète de Samantha a condamné le protagoniste de la série après avoir présenté ses condoléances pour le départ de son frère.

A l’écran, les personnages de «Samantha» et «Carrie» faisaient preuve d’une amitié inconditionnelle, la réalité était tout le contraire, un moment très sensible pour Catrall en 2018, cela a conduit Parker à tenter un rapprochement avec son compagnon, mais ce cela valait un rejet complet.

L’interprète de «Samantha Jones» l’a dit très clairement, elle ne reviendra pas dans la franchise, et dit que c’est une «décision prise dans ma vie de terminer un chapitre et d’en commencer un autre.

Même les mêmes fans de la série ont qualifié la relation entre les deux de «toxique» pour que cela ne surprenne pas leur public.