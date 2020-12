People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) a décrit la fiancée de Boris Johnson comme «une force intrépide pour le bien» en reconnaissant son travail pour promouvoir le bien-être animal.

Mme Symonds est depuis longtemps une militante engagée pour les droits des animaux et la lutte contre la pollution plastique.

Cette année, elle a réussi à faire pression pour que les supermarchés arrêtent de vendre des produits thaïlandais à base de noix de coco achetés avec un «travail d’esclave» de singe.

Elle a également mis son nom sur une pétition appelant à une interdiction mondiale des «marchés humides» où la faune est vendue pour la consommation.

On pense généralement que l’épidémie de Covid-19 a pris naissance dans un «marché humide» dans la ville chinoise de Wuhan, où l’on pense avoir fait le saut des animaux – peut-être des chauves-souris – aux humains.

Appelant à la fin du commerce mondial des espèces sauvages «une fois pour toutes», Mme Symonds a exhorté les autres à faire de même.

Carrie Symonds s’exprime à Birdfair – En images

Carrie Symonds prend la parole lors de “L’état de la Terre – Heure des questions” à Birdfair

Le partenaire de Boris Johnson a déclaré que les politiciens avaient “une énorme responsabilité de prendre les bonnes décisions” face à la crise environnementale

Après son discours, elle a pris place au premier rang pour une session de questions et réponses, qui a réuni des invités, dont le présentateur de BBC Springwatch Chris Packham et l’entrepreneur Deborah Meaden, de Dragons ‘Den.

Carrie Symonds, partenaire du premier ministre Boris Johnson, assiste à Birdfair, une conférence de sensibilisation à l’environnement

Mme Symonds a bavardé et ri avec ses collègues invités Deborah Meaden et Chris Packham

Elle s’est adressée à son public sous un chapiteau à Birdfair, qui est décrit comme «Glastonbury pour l’observation des oiseaux», dans la réserve naturelle de Rutland Water

Tim Appleton, fondateur de la conférence sur l’observation des oiseaux, a déclaré avant l’événement: “Nous sommes absolument ravis que Carrie nous soutienne et nous espérons qu’elle continuera à nous soutenir et à assurer la conservation pendant de nombreuses années”.

Elle a déclaré à son public: “Nous avons tous le devoir d’en prendre soin et nous avons tous un rôle énorme à jouer à cet égard”

Elle tenait un parapluie et portait une robe à motifs floraux durable, des bottes en caoutchouc et un sac à main rouge alors qu’elle arrivait sur le site boueux un vendredi après-midi pluvieux avant son discours du soir.

Le militant écologiste a dénoncé la chasse aux trophées «cruelle et lâche»

Elle a écrit à propos de la pandémie de coronavirus en avril: «Cette crise nous donne la chance de commencer à mieux faire les choses. Que ce soit une de ces choses.

Au cours de 2020, Mme Symonds a sensibilisé les gens aux «horreurs» du commerce de la viande de chien et de chat en Chine, a encouragé le public à faire pression sur Amazon pour qu’elle propose des options d’emballage sans plastique et a appelé à une action urgente pour protéger l’environnement.

En 2019, elle et le Premier ministre ont adopté un chien qu’ils ont nommé Dilyn. Il a été sauvé en tant que chiot d’un éleveur par l’association caritative galloise Friends of Animals Wales parce qu’il avait une mâchoire mal alignée et qu’il allait être abattu.

«Carrie Symonds est une force intrépide pour le bien quand il s’agit de rendre le monde plus agréable pour les animaux», a déclaré la directrice générale de Peta, Ingrid Newkirk, dans le Daily Telegraph.

«Peta est ravie de lui rendre hommage pour avoir utilisé sa plateforme pour encourager les gens à réfléchir à nos compagnons animaux avec lesquels nous partageons cette planète.»

Mme Symonds a également fait campagne contre la chasse aux trophées, le massacre de macareux en Islande et est une marraine de la Conservative Animal Welfare Association.