Halloween est maintenant dans moins d’un mois, et si de nombreuses festivités seront sûrement modifiées en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux enfants veulent toujours s’habiller pour les vacances, y compris Isaiah, le fils de 5 ans de Carrie Underwood. Dans une nouvelle interview avec Katie & Company de RADIO.com, la chanteuse a révélé que son fils aîné voulait être Oogie Boogie de The Nightmare Before Christmas, bien qu’il semble que le costume du personnage ne soit offert qu’aux adultes.

«J’ai du mal à trouver ce costume, uniquement parce que c’est pour les adultes», dit-elle. “Seigneur, aide-nous si je dois faire” Ooogie Boogie “. Alors, nous allons voir. Peut-être que j’aurai une situation de type sac de pommes de terre, un sac de jute. Peut-être que je peux en faire un, je ne suis pas sûr. Souhaitez-moi bonne chance! Quant au reste des costumes de la famille, Underwood est également incertain. «Je ne sais pas ce que nous allons être pour Halloween», a-t-elle partagé. “Nous avons fait le truc de sculpture de citrouille … donc nous avons des décorations.”

L’année dernière, Isaiah s’est déguisé en The Grinch lorsque la famille a célébré Halloween alors qu’il était sur la route avec Underwood lors de son Cry Pretty Tour 360. Le mari d’Underwood, Mike Fisher, déguisé en «Buck Daniels», le bébé Jacob était le compagnon canin du Grinch, Max et Underwood portaient une combinaison rose Care Bear.

Cette année, au lieu de parcourir le pays, Underwood et Fisher sont restés à la maison avec leurs fils et ont regardé à l’excès quelques nouvelles émissions préférées lorsque leurs garçons dorment pour la nuit.

«Ils se couchent vers 8 heures, et pour le moment, mon mari et moi pouvons nous asseoir et regarder quelques épisodes de quelque chose», a expliqué Underwood. “Nous sommes vraiment entrés dans Yellowstone, et nous avons bingué cela pendant un certain temps, mais ensuite nous avons dû regarder cette dernière saison. Rendez-vous TV, je pense que c’est comme ça qu’ils l’appellent.” Le gagnant du Grammy a ajouté que l’un des personnages préférés du couple est Rip (Cole Hauser) parce que “il fait de mauvaises choses, mais c’est parce qu’il est si fidèle”.

“C’est comme s’il pouvait faire des choses terribles comme tuer des gens, mais c’est pour les bonnes raisons?” elle a continué. “De plus, il est comme un mec viril … un cow-boy viril!”