Après avoir sorti son premier album de vacances, My Gift, en septembre, Carrie Underwood a déclaré vendredi aux fans qu’elle ne pouvait tout simplement pas arrêter de faire de la musique, ce qui a abouti à un tout nouveau projet qui arrivera au printemps. La gagnante du Grammy a partagé ses nouvelles dans une vidéo le jour de Noël, souhaitant d’abord à ses fans un joyeux Noël.

«Joyeux Noël, j’espère que vous êtes tous là-bas en train de profiter de la journée», dit-elle. “J’espère que vous avez eu des fêtes de Noël et ouvert des cadeaux et que vous êtes entouré de personnes que vous aimez. Je suis très chanceux et très chanceux parce que j’ai essentiellement vécu au pays de Noël tout au long de 2020, qui était un endroit idéal pour être pour cette année. Je fais de la musique que j’aime et je donne juste mon cœur au Seigneur avec Mon Don, que vous avez été si merveilleux de soutenir. Beaucoup d’amour et de soutien et je l’ai ressenti à chaque étape de le chemin, alors merci beaucoup pour cela. “

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de joyeuses fêtes et quelque chose de NOUVEAU pour la nouvelle année. Prier pour des jours meilleurs à venir. #MyGift #MySavior 😘 🎁✨🙏 pic.twitter.com/AuSs7i8xB7 – Carrie Underwood (@carrieunderwood) 26 décembre 2020

La native de l’Oklahoma a expliqué qu’elle “ne voulait pas que tout cela se termine quand je faisais cette musique, j’avais l’impression que mon âme était dans un si bon endroit, je voulais continuer à faire de la musique comme la musique de My Gift. ” Le résultat fut un album intitulé My Savior, qu’Underwood décrivit comme «un petit compagnon de My Gift». Mon Sauveur présentera des hymnes gospel que Underwood a grandi en chantant et sortira «juste à temps pour Pâques».

“J’ai l’impression que vous me demandez depuis un certain temps de faire un album comme celui-là parce que j’ai eu la chance de faire des chansons comme ça ici et là tout au long de ma carrière. Alors c’est ce que j’ai fait,” elle a dit. “Ce fut une telle bénédiction de faire de la musique comme celle-ci, une musique qui me tient à cœur. J’espère que vous aimez l’écouter autant que j’ai aimé le faire. Merci encore pour le soutien My Gift et j’espère que vous aimez ce cadeau et j’espère que vous l’aimerez quand il sortira. D’ici là, joyeux Noël, bonne année, envoi de beaucoup d’amour. “

Underwood a été ouvert à propos de sa foi tout au long de sa carrière et a interprété publiquement un certain nombre d’hymnes, dont «How Great Thou Art», «Softly and Tenderly» et «Just As I Am».