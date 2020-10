Carrie Underwood est l’une des plus grandes stars de la musique country, mais avant de se mettre sous les projecteurs, elle était une fille juste de l’Oklahoma qui avait grandi dans une ferme, aimait les animaux et aimait chanter.

Après avoir remporté American Idol en 2005, Underwood est devenu le gagnant le plus titré de la série, vendant plus de 70 millions d’albums dans le monde et gagnant de nombreux succès et récompenses n ° 1. Elle est la sixième artiste féminine la plus certifiée, la deuxième artiste country la plus certifiée et l’artiste country féminine la plus certifiée de tous les temps au classement des meilleurs artistes (Digital Singles) de la Recording Industry Association of America, ainsi que l’artiste féminine avec les entrées les plus numéro un sur le palmarès Billboard Country Airplay.

Continuez à lire pour revenir sur l’incroyable carrière d’Underwood.

Pré-idole

Avant de passer une audition pour American Idol à l’été 2004, Underwood était étudiante à la Northeastern State University avec une spécialisation en communication de masse. Elle avait un semestre à terminer après avoir remporté le concours de chant et a obtenu son diplôme en 2006.

(Photo: . / Ray Mickshaw) prevnext

Frapper le grand temps

Après avoir remporté Idol, Underwood a sorti son premier album, Some Hearts, qui est arrivé au n ° 1 du Billboard Top Country Albums et au n ° 2 du Billboard 200. Il est devenu l’album le plus vendu de tous les genres aux États-Unis et l’album country le plus vendu de 2006 et 2007 et le premier album country le plus vendu de l’ère SoundScan.

L’album contenait les succès «Before He Cheats» et «Jesus, Take the Wheel», et son premier single, «Inside Your Heaven», a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard Hot 100 et a fait d’Underwood le premier artiste de musique country de tous les temps. pour faire ses débuts au n ° 1 du classement.

(Photo: . / Rick Diamond) prevnext

Agrafe CMA

En 2008, Underwood et Brad Paisley ont commencé ce qui serait une course de 11 ans en tant que co-hôtes des CMA Awards. Les deux sont devenus les favoris des fans grâce à leurs numéros musicaux, à leur chimie comique et à leurs sketches d’actualité, qui s’adressaient à leurs collègues de la musique country, à des personnalités politiques et plus encore. En 2019, Underwood a animé l’émission avec Reba McEntire et Dolly Parton avant d’annoncer qu’elle renoncerait à ses fonctions.

(Photo: . / Rick Diamond) prevnext

Artiste de l’année

Underwood a connu un succès incroyable à la fin des années 2000, sortant son album Carnival Ride en 2007 et Play On en 2009, tous deux vendus en grand nombre. Elle a tracé plusieurs singles n ° 1 et remporté de nombreux prix, dont plusieurs Grammy Awards, ACM Awards, CMA Awards, CMT Music Awards et plus encore. Elle a été couronnée de l’ACM Entertainer of the Year en 2008 et 2009 et a encore gagné cette année, faisant d’elle la seule femme à remporter cet honneur trois fois. Elle a été intronisée au Grand Ole Opry en 2008 et au Oklahoma Music Hall of Fame en 2009.

(Photo: . / Kevin Winter / ACM2009) prevnext

Rencontre avec Mike

En 2008, Underwood a rencontré le joueur de l’époque de la LNH Mike Fisher après que son bassiste lui ait suggéré l’idée. Les deux se sont rencontrés pour la première fois lors d’une rencontre lors de l’un des spectacles d’Underwood, et après trois mois de rencontres à distance, ils ont partagé leur premier baiser alors que la balle tombait à Times Square le soir du Nouvel An. Ils se sont mariés en juillet 2010 au Ritz-Carlton Resort sur le lac Oconee, en Géorgie.

(Photo: . / Jeff Kravitz) prevnext

Conteur

Underwood et Fisher ont accueilli leur premier enfant, leur fils Isaiah, en 2015, suivi de leur fils Jacob en 2019. Underwood s’est rapidement installé dans la vie de maman qui travaille, amenant Isaiah sur la route avec elle lors de sa tournée des conteurs peu après sa naissance. Elle a également continué à gagner des éloges critiques et commerciaux avec son album de 2012 Blown Away et son suivi, 2015’s Storyteller.

(Photo: . / Scott Legato) prevnext

Fanatique de fitness

En plus du chant, Underwood a également une passion pour le fitness et a lancé sa ligne de vêtements de sport, CALIA by Carrie Underwood, en 2015. En mars de cette année, elle a publié son premier livre, Find Your Path, dans lequel Underwood partage son approche de la santé et fitness ainsi que des recettes et des entraînements. Elle a également créé une application d’entraînement, fit52.

(Photo: . / Craig Barritt) prevnext

Pleure jolie

Après avoir sorti son sixième et plus récent album studio, Cry Pretty, en 2018, Underwood a passé une grande partie de son 2019 sur la route sur son Cry Pretty Tour 360, qui utilisait une scène à 360 degrés et 15 ascenseurs. En septembre 2020, elle a sorti son dernier projet, My Gift, son premier album de vacances complet.

(Photo: . / Mike Coppola) préc