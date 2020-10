Il est prudent de dire que Carrie Underwood a dominé les CMT Awards de cette année. Mercredi soir, Underwood a remporté deux prix différents, l’un pour la vidéo féminine de l’année pour «Drinking Alone» et l’autre pour la vidéo de l’année pour la même chanson. En conséquence, la chanteuse “Cry Pretty” a publié des messages vidéo à ses fans dans lesquels elle a parlé de remporter deux des plus grands honneurs de la soirée.

Dans son premier message, Underwood a exprimé son choc d’avoir remporté le prix de la vidéo féminine de l’année. Elle a ensuite remercié le réseau CMT d’avoir continué à organiser l’événement malgré le fait que le coronavirus continue d’être un problème aux États-Unis. “Merci, CMT, avant tout pour avoir encore cette nuit, nous donnant toujours juste quelque chose à espérer et encore s’amuser même si nous ne sommes pas tous là ensemble comme nous le sommes habituellement”, a déclaré Underwood. “Merci, les fans, beaucoup d’avoir voté. Je n’ai pas l’occasion de vous voir. Je n’ai pas du tout à vous voir les gars cette année. Mais, des trucs comme ça, ça compte tellement pour moi et laisse juste Je sais que vous faites toujours ce que vous faites, c’est-à-dire simplement donner de l’amour. Et j’espère que vous le ressentez tout de suite parce que vous êtes si incroyables. ” Elle a ensuite remercié ceux qui ont contribué à donner vie au clip “Drinking Alone”, y compris le réalisateur et son équipe glamour. La chanteuse a terminé son message en réaffirmant sa gratitude, en disant à ses fans: “Juste, merci – je ne vous mérite pas.”

Félicitations à @carrieunderwood pour avoir remporté la vidéo féminine de l’année #CMTawards 👏 pic.twitter.com/XEW3MpUHyE – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

C’est la deuxième année consécutive qu’Underwood remporte le plus grand honneur de la soirée de CMT. En 2019, elle a remporté le prix de la vidéo de l’année pour «Cry Pretty». Selon Entertainment Tonight, Underwood est l’artiste la plus récompensée de l’histoire des CMT Awards, puisqu’elle a décroché 22 prix de l’association au fil des ans. Plus tard dans la nuit, la chanteuse s’est à nouveau adressée directement à ses fans tout en acceptant le prix de la vidéo de l’année 2020 (qu’elle a également remporté pour «Drinking Alone»).

“Merci beaucoup. Celui-ci concerne vraiment vous les gars. Surtout parce que nous n’avons pas été ensemble, mais je me sens tellement aimée ce soir”, a-t-elle déclaré. “Alors merci beaucoup les gars. Bien sûr, tous les gagnants et nominés ce soir, c’est quelque chose qui est tellement amusant pour nous de pouvoir nous donner vie visuellement, alors merci pour tout le soutien et tous les fans qui ont voté pour tout le monde. Nous nous sentons tous aimés ce soir. Merci beaucoup. “