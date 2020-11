Thanksgiving est presque là et les gens de tout le pays commencent déjà à célébrer la saison des fêtes. Ils installent des arbres et des lumières tout en achetant des lattés de lait de poule dans les cafés locaux, et maintenant ils peuvent bientôt écouter la dernière collaboration festive entre John Legend et Carrie Underwood.

Selon un communiqué de presse, les deux superstars de la musique unissent leurs talents pour une nouvelle chanson des fêtes, “Hallelujah”. Leur tout premier duo fait partie du premier album de Noël d’Underwood, “My Gift”. De plus, Legend apparaîtra en tant qu’invité sur le prochain spécial musical, Mon cadeau: un spécial de Noël de Carrie Underwood. L’émission spéciale sera disponible en streaming sur HBO Max à partir du jeudi 3 décembre.

Le clip officiel de #Hallelujah avec @johnlegend est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Carrie! #MyGift 🎁✨ Découvrez-le: https://t.co/Qrnns3NiGD -TeamCU pic.twitter.com/eabgmIW23T – Carrie Underwood (@carrieunderwood) 21 novembre 2020

«La chanson originale a été écrite par Legend et Toby Gad (« All of Me »)», indique le communiqué de presse. Randee St. Nicholas, réalisateur et photographe acclamé, a été le réalisateur du nouveau clip. Il a auparavant travaillé avec Underwood sur plusieurs projets tout au long de sa carrière, notamment “Cry Pretty”, “Drinking Alone”, “Blown Away” et “Smoke Break”. Toutes ces vidéos ont reçu la vidéo de l’année du CMT.

“En raison du récent commentaire antipatriotique de John Legend, je suis très déçu que Carrie Underwood ait accepté de s’associer à Legends. Je n’achèterai PAS ce nouvel album”, a commenté une personne sur Twitter après avoir entendu parler de la nouvelle collaboration. Plusieurs autres ont répondu avec des opinions divergentes. Certains ont accepté de «boycotter» Legend tandis que d’autres ont dit qu’ils adoraient la chanson et qu’ils n’écouteraient pas les haters.

Underwood a sorti “My Gift” le 25 septembre et il a fait ses débuts n ° 1 sur les charts Billboard Country, Christian et Holiday. Cet album était le huitième de suite d’Underwood pour faire ses débuts au n ° 1 du classement Billboard Country. L’album est toujours au sommet des charts chrétiens sept semaines après sa sortie, et il a également fait ses débuts au premier rang des charts country du Royaume-Uni et du pays canadien. En plus de “Hallelujah”, l’album présente des “favoris traditionnels bien-aimés” et plusieurs airs originaux, dont deux ont été écrits par Underwood.

La vidéo de “Hallelujah” a fait ses débuts exclusivement sur Facebook jeudi soir, recueillant rapidement plus de 20 millions de vues. La vidéo a ensuite migré vers YouTube et plusieurs autres plates-formes, générant encore plus de vues. En 18 heures, “Hallelujah” a enregistré plus de 338 000 vues sur YouTube uniquement.