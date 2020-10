Mardi matin, Carrie Underwood et son mari Mike Fisher se sont rendus au Nashville Gun Club pour la deuxième édition annuelle du CATCHIN ‘DEERS Mike Fisher Celebrity Clay Shoot. Ils ont rivalisé avec plusieurs de leurs pairs afin de montrer leurs compétences de tir tout en collectant des fonds pour ceux qui en avaient besoin. Les célébrités se sont associées à des participants de plus de 18 ans pour des divertissements le long de la rivière Cumberland.

Comme l’ont montré des photos et des vidéos, plusieurs personnalités se sont présentées par une matinée fraîche pour aider à collecter des fonds pour des œuvres caritatives de la ville. L’analyste d’ESPN Tim Hasselbeck était sur place pour tirer sur des pigeons d’argile, tout comme Jay Cutler. L’ancien quart-arrière de la NFL a publié une vidéo sur ses histoires Instagram le montrant vêtu d’une veste verte pimpante et tirant sur des pigeons d’argile. Aucune des célébrités n’a révélé ses scores finaux, mais elles ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’aider à collecter des fonds.

“Chaque fois que vous pouvez sortir, faire un peu de bruit et essayer de frapper des oiseaux, récolter de l’argent, c’est une bonne journée”, a déclaré Fisher à News4 Nashville. “La Fondation Preds a fait un excellent travail pour mettre cela ensemble. … Nous nous sommes bien amusés l’année dernière, et surtout, nous sommes en mesure d’aider certaines organisations caritatives et ministères à traverser une année difficile. Ça va être génial.”

Fisher et Underwood ont montré leurs talents de tireur pour la première fois en novembre 2019 avec le premier Celebrity Clay Shoot annuel. Ils se sont rendus au Nashville Gun Club avec des amis et ont tiré sur des pigeons d’argile pour collecter des fonds pour ceux qui en avaient besoin. Ils ont amassé plus de 80 000 $ lors de l’événement inaugural et ont profité à la branche caritative des Predators de Nashville, pour qui Fisher a passé une partie de sa carrière dans la LNH.

Selon leur site Web officiel, la Nashville Predators Foundation possède son propre fonds 365 Pedriactic Cancer qui travaille aux côtés de l’hôpital pour enfants Monroe Carell Jr. Le fonds travaille également avec les Predators pour offrir aux jeunes clients de l’hôpital et à leurs familles l’occasion de découvrir Smashville. Le fonds était une initiative de l’équipe, ainsi que du gardien de but Pekka Rinne et de l’ancienne capitaine Shea Weber.

L’ancien capitaine de l’équipe de Fisher n’a pas joué pour les Predators depuis la fin de la saison 2018. Il continue de s’impliquer dans la franchise et fournit de l’aide quand il le peut. Le tournage d’argile des célébrités de mardi n’est que le dernier exemple.