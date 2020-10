Si vous vous retrouvez à convoiter une (ou toutes) des trois tenues que Carrie Underwood portait lors des ACM Awards à Nashville plus tôt ce mois-ci, bonne nouvelle: vous avez maintenant la chance de les posséder. Underwood a fait don des trois ensembles qu’elle portait pendant le spectacle à la vente aux enchères en ligne “NASHVILLE: Une vente aux enchères au profit de l’ACM Lifting Lives® COVID-19 Response Fund”, qui est mise en place par Christie’s Auction House pour lever des fonds pour le COVID de l’ACM. 19 fonds d’intervention.

Les articles incluent la robe rouge brodée de Steven Khalil et les talons à lacets Nus Enrico Cuini qu’Underwood portait pour son hommage aux femmes pionnières de la musique country, la robe dorée Charles & Ron et les talons dorés coordonnés Jeffrey Campbell qu’elle portait lors de sa nomination pour Entertainer of the Year. medley et la robe marine étincelante Marina Hoermanseder et les talons Enrico Cuini, elle a choisi d’accepter son trophée Entertainer of the Year.

En plus des ensembles Underwood, la vente aux enchères comprend des articles d’un certain nombre de ses collègues stars. Les options d’enchères offertes incluent la guitare que Taylor Swift a jouée lors de sa performance aux ACM Awards 2020 de «Betty», un Dulcimer clouté de cristaux Swarovski utilisé par Dolly Parton, une moto F131 Hellcat qui appartenait à Tim McGraw, une guitare que Bradley Cooper jouait dans A Star Is Born, les guitares de Keith Urban et Dwight Yoakam, les vêtements portés par Miranda Lambert, Reba McEntire et Trisha Yearwood et plus encore. Les enchères sont ouvertes jusqu’au 29 octobre sur christies.com/Nashville.

“De nombreuses industries ont été touchées par la pandémie, mais aucune n’a été plus durement touchée que l’industrie de la musique live”, a déclaré le PDG d’ACM, Damon Whiteside, dans un message vidéo. «Et ce ne sont pas seulement les artistes que vous voyez sur scène, ou leurs musiciens, mais ce sont en fait les centaines de professionnels qui sont dans les coulisses qui font que ces spectacles se produisent. Et c’est pourquoi je suis si fier que l’Academy of Country La musique a développé un moyen de soutenir ces personnes. “

Le fonds de réponse ACM Lifting Lives® COVID-19 a été lancé plus tôt cette année en réponse à la pandémie et a jusqu’à présent distribué plus de 1,5 million de dollars aux membres de l’industrie de la musique en crise financière.

“Nous savons que cela ne suffit pas et nous devons continuer à collecter des fonds afin de pouvoir soutenir ces personnes jusqu’en 2021”, a poursuivi Whiteside. «C’est pourquoi je suis si enthousiaste et fier de ce partenariat avec Christie’s Auction House que nous pouvons présenter la musique country au niveau mondial et que nous pourrons, espérons-le, collecter des fonds précieux pour que notre fonds de secours COVID continue à bien fonctionner l’année prochaine.