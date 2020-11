Comme nous tous, Carrie Underwood a été à la maison pendant la majorité de 2020 et elle a profité de son temps pour en apprendre un peu plus sur l’un de ses passe-temps. Lors d’une nouvelle interview sur Connected with Kelly, la native de l’Oklahoma a révélé qu’elle avait beaucoup travaillé sur son jardin cette année et qu’elle était maintenant en mesure de récolter ses propres produits.

«Je me suis davantage intéressée au jardinage. J’avais un jardin. L’année dernière a été ma première année à avoir un jardin», dit-elle. “Mais je ne me suis pas lancé autant que je l’aurais souhaité. Cette année, c’était tellement plus moi. Je devais être là-bas tous les jours et arracher les mauvaises herbes et travailler. Il y a quelque chose de si satisfaisant à être comme “Je vais aller dîner” et vous allez dans le jardin. En ce moment, j’ai du chou frisé, des épinards et des trucs dans le jardin. C’est une si bonne chose. “

Underwood n’est pas toujours seule dans le jardin, partageant qu’elle est parfois rejointe par son fils de 5 ans, Isaiah.

«Mon fils aîné Isaiah, il viendra là-bas et cueillera des épinards avec moi», dit-elle. “J’ai l’impression qu’il veut en manger un peu plus après avoir aidé. C’est un bon gestionnaire de stress cette année.”

Une autre expérience universelle en 2020 a été le manque de connexion en personne, qu’Underwood dit qu’elle combat avec des appels téléphoniques, FaceTime et des photos.

«Je parle à ma maman à peu près tous les jours», a-t-elle partagé. «Au moins cinq jours par semaine, sinon sept jours par semaine. J’ai l’impression que c’est mon lien avec la famille parce qu’elle sait juste ce qui se passe avec tout le monde. Nous avons zoomé beaucoup plus et FaceTiming et des trucs comme ça avec les membres de la famille. “

Underwood a ajouté que la famille de son mari, Mike Fisher, vit au Canada, donc ils n’ont pas pu se réunir du tout cette année. “Il s’agit simplement de trouver des moyens de rester en contact. S’envoyer constamment des photos”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle savait que “ce n’est pas la façon préférée dont les parents de mon mari aimeraient voir leurs petits-enfants grandir. Mais cela aide.”

En tant que personne qui est sur la route depuis 15 ans, 2020 a permis au lauréat d’un Grammy de passer un temps sans précédent à la maison.

«Je dois être à la maison avec mes garçons toute l’année», a-t-elle jailli. “Je sais que ça a été une année tellement bizarre, mais ça a été une lueur d’espoir à coup sûr.”