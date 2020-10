Carrie Underwood et l’ancien joueur de hockey Mike Fisher sont mariés depuis une décennie, mais cela n’empêche pas la chanteuse de “Cry Pretty” de l’appeler son petit ami lors de la Journée nationale du petit ami. Underwood a partagé une nouvelle photo avec Fisher sur Instagram dimanche pour célébrer cette journée spéciale. Underwood, 37 ans, a eu d’autres raisons de célébrer ces derniers temps, puisqu’elle vient de sortir son premier album de Noël, My Gift.

«Je suis marié depuis 10 ans, mais il est toujours mon petit ami», a écrit Underwood à côté de la nouvelle photo, qui montrait les deux sourires d’une oreille à l’autre. Les fans d’Underwood ont également aimé la photo et étaient d’accord avec son sentiment. “Je suis marié depuis 39 ans et je dis la même chose! L’amour est vrai! Joyeux anniversaire”, a écrit un fan. “Magnifique! Tu as l’air très heureuse !!” un autre a ajouté. “Magnifique couple magnifique,” dit un autre.

Underwood et Fisher ont célébré leur 10e anniversaire de mariage en juillet. Elle a partagé une galerie de photos prises tout au long de leur relation, ainsi qu’un message à leurs plus jeunes. “Croyez-le ou non, un jour vous deviendrez (un peu) moins maladroits, vous grandirez pour avoir des emplois plutôt sympas, vous vous rencontrerez dans les coulisses d’un concert de filles, tomberez amoureux, vous vous marierez, aurez deux garçons incroyables, et vivre heureux pour toujours », écrivait Underwood à l’époque.

Le couple s’est marié en juillet 2010 et sont parents de deux garçons, Isaiah, 5 ans, et Jacob, 20 mois. Isaiah a récemment fait ses débuts musicaux en jouant sur “The Little Drummer Boy” avec Underwood sur My Gift. Ce jour-là en studio a fait d’Underwood la «maman la plus fière du monde», a-t-elle déclaré lors du Today Show. «J’étais dans la cabine avec lui et j’essayais de lui faire accéder à toutes ses petites émotions de 5 ans, ce qu’il peut totalement faire tout seul … Quand j’ai entendu la chanson avec sa douce petite voix dessus, Je riais et pleurais, juste tellement d’émotions », a déclaré Underwood. “Je suis tellement fier de lui.”

Lors de son entretien virtuel avec Today, Underwood a déclaré que c’était «vraiment génial» de voir leurs fils grandir pendant qu’ils se mettaient en quarantaine chez eux à Nashville. “Ça a été bien, et ce sont de petits garçons aventureux et c’est super pour nous de pouvoir simplement sortir”, a expliqué Underwood. “Je n’ai jamais été au même endroit aussi longtemps au cours des 15 dernières années de ma carrière.”