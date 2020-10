Carrie Underwood a remporté deux trophées lors des CMT Music Awards mercredi soir, remportant la vidéo féminine de l’année et la vidéo de l’année pour sa chanson «Drinking Alone». Underwood, qui était la seule artiste à avoir remporté deux fois la nuit dernière, a maintenant 22 victoires en carrière à l’exposition, poursuivant son règne en tant qu’artiste la plus récompensée de l’histoire des CMT Music Awards.

La lauréate d’American Idol a remporté cette couronne pour la première fois il y a six ans lorsqu’elle a remporté son 10e CMT Music Award lors de la cérémonie de 2014. Son premier prix de musique CMT était la vidéo révolutionnaire de l’année, qu’elle a remporté en 2006 pour «Jésus, prenez le volant». Underwood a remporté la vidéo de l’année huit fois – aucun autre artiste n’a remporté plus de trois fois – et elle a remporté le prix de la vidéo féminine de l’année chaque année depuis 2015. Cette année était la deuxième année consécutive, elle a reçu à la fois la vidéo féminine de l’année et la vidéo de l’année. Les fans d’Underwood doivent remercier pour sa domination continue, car les CMT Music Awards sont une émission votée par les fans.

Hou la la! Vous avez voté et notre fille @carrieunderwood remporte le trophée de la vidéo de l’année aux #CMTawards! pic.twitter.com/1YARCoG1tv – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

“Fans, vous ne cessez jamais de m’étonner de la façon dont vous travaillez dur”, a déclaré la chanteuse dans une vidéo en acceptant sa victoire de Vidéo de l’année depuis son canapé mercredi soir. “Juste, merci beaucoup. Celui-ci est vraiment tout à propos de vous les gars, surtout parce que, encore une fois, nous n’avons pas été ensemble, mais je me sens tellement aimé ce soir, alors merci beaucoup les gars.”

Underwood a ajouté que faire des vidéoclips est «tellement amusant» pour elle-même et ses collègues artistes. “Merci pour tout le soutien et tous les fans qui ont voté pour tout le monde, nous nous sentons tous aimés ce soir”, a-t-elle déclaré.

La femme de 37 ans a également partagé sa propre vidéo avec ses fans sur les réseaux sociaux après l’émission, déclarant: “Vous avez recommencé.” “Merci beaucoup … Vous êtes absolument incroyables”, a-t-elle dit. «Je me sens plus aimé ce soir, et s’il vous plaît, sachez que je vous le redonne. Merci beaucoup, je l’apprécie plus que vous ne pourriez jamais l’imaginer. Merci, je vous aime.

Underwood a récemment établi un autre record de remise de prix cette année lorsqu’elle est devenue la seule femme à être nommée ACM Entertainer of the Year à trois reprises.