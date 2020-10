Carrie Underwood vient de franchir une étape importante avec sa ligne athleisure CALIA. Sur Instagram, la chanteuse a déclaré qu’elle ouvrait ses premières boutiques éphémères CALIA dans trois endroits à travers le pays. Ces boutiques éphémères, situées à Santa Monica, Austin et Nashville, ne seront ouvertes que pour une durée limitée.

Underwood a posé dans l’une de ces boutiques pour célébrer la nouvelle passionnante sur Instagram. Dans le claquement, le chanteur de “Cry Pretty” peut être vu prendre la pose tout en enfilant une veste vert citron et des leggings noirs. Comme elle l’a noté dans la légende, ces boutiques éphémères sont ouvertes dans trois endroits aux États-Unis: Santa Monica, Californie, Austin, Texas et Nashville, Tennessee. Si vous voulez mettre la main sur des produits CALIA by Carrie Underwood en personne, vous devez vous rendre dans l’un de ces magasins avant qu’ils ne ferment le 31 décembre.

Cela marque une étape majeure pour la ligne CALIA d’Underwood, qu’elle a lancée en 2015. Lors d’une interview avec PEOPLE en décembre 2019, la chanteuse s’est ouverte sur la création de la ligne et a noté qu’elle souhaitait que ses vêtements soient inclusifs et confortables pour tout le monde. . «J’ai eu plusieurs occasions où des femmes passaient par des lignes de rencontre et de salutation et disaient:« Vous m’avez inspiré »», a déclaré Underwood. «Ils porteraient Calia de la tête aux pieds, et ils diraient: ‘Tu m’as inspiré et je suis entré dans la salle de sport. J’ai commencé à marcher. J’ai commencé à changer de régime et je me sens tellement mieux. J’ai perdu autant poids.'”

Comme elle a continué à l’expliquer à la publication, elle adore créer différents modèles pour sa ligne CALIA. De plus, Underwood a déclaré qu’elle adorait entendre les commentaires de ceux qui ont développé un mode de vie plus sain avec l’aide de sa ligne athleisure. «C’est amusant d’être créatif et c’est amusant de créer des vêtements que j’aime porter», a-t-elle poursuivi. “Mais alors vous voyez comment les gens les utilisent dans la vie, prennent en charge leur santé et se sentent mieux dans leur peau.” Underwood a déclaré qu’elle était pleinement consciente que chacun est sur son propre chemin avec ses parcours de santé respectifs, c’est pourquoi sa ligne CALIA va du XS au XXXL. Elle a ajouté: “Nous ne sommes pas tous des zéros de taille. Nous sommes de différentes formes, tailles, âges. Il est important d’encourager les gens et de faire partie des voyages des gens, peu importe où ils se trouvent dans ces voyages.”