Carrie Underwood a profité du temps ensoleillé de lundi. Bien sûr, elle l’a fait dans le vrai style CALIA. Sur Instagram, la chanteuse a posté une photo d’elle-même en train de revêtir certaines des pièces de sa ligne athleisure CALIA by Carrie Underwood tout en posant à l’extérieur lors de la belle journée d’automne.

En un clin d’œil, Underwood enfile un haut blanc et des leggings à motifs gris pour compléter son look discret mais à la mode. Comme elle l’a noté dans sa légende de l’article, la chanteuse de “Cry Pretty” est “Prenant une journée ensoleillée d’automne!” Elle a ensuite étiqueté sa ligne athleisure ainsi que quelques légendes qui lui sont associées, “#StayThePath” et “#ChooseYou”. Le dernier message d’Underwood arrive un peu plus d’une semaine après avoir annoncé que sa ligne CALIA serait présentée dans les magasins éphémères à travers le pays. Le 28 octobre, elle a annoncé sur Instagram qu’il y aurait des magasins pop-up CALIA dans des villes comme Austin, Santa Monica et Nashville. Mais vous devrez visiter l’un des endroits dans un proche avenir si vous souhaitez voir la gamme athleisure de près et de manière personnelle. Underwood a noté que ces emplacements seraient ouverts jusqu’au 31 décembre.

Le déploiement de pop-up stores a marqué une étape majeure pour la marque Underwood. Elle a lancé sa ligne avec CALIA en 2015. Depuis qu’elle a lancé la ligne, qui est taille inclusive et confortable pour tous, elle n’a fait que croître. La chanteuse country partage même fréquemment des mises à jour et taquine de nouveaux designs sur Instagram pour que tous ses fans puissent les suivre. En décembre 2019, Underwood s’est engagée dans une interview avec PEOPLE dans laquelle elle a expliqué à quel point son travail avec CALIA était venu. Au cours de l’entretien, la femme de 37 ans a déclaré être pleinement consciente que tout le monde est sur son chemin de santé respectif, c’est pourquoi elle s’est assurée que sa ligne CALIA était accessible à tous.

«C’est amusant d’être créatif et c’est amusant de créer des vêtements que j’aime porter», a-t-elle poursuivi. “Mais ensuite, vous voyez comment les gens les utilisent dans leur vie, prennent en charge leur santé et se sentent mieux dans leur peau.” Underwood a ajouté: “Nous ne sommes pas tous des zéros de taille. Nous sommes de différentes formes, tailles, âges. Il est important d’encourager les gens et de faire partie des voyages des gens, peu importe où ils se trouvent dans ces voyages.”