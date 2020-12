Ce qui est généralement un matin calme à Nashville, Tennessee, les habitants de Music City ont été secoués le matin de Noël après qu’une bombe intentionnelle a été déclenchée sur la deuxième avenue juste à côté de la célèbre bande de Broadway de la ville. En conséquence, le réseau sans fil AT&T a été touché, entraînant la perte du service et du wifi pour les utilisateurs de l’État et des États voisins. Plusieurs célébrités ont envoyé leur amour et leurs pensées aux personnes touchées par l’explosion terrifiante, y compris la star de la musique country Carrie Underwood.

“Joyeux Noël à tous! Et un immense merci à tous les courageux premiers intervenants à Nashville ce matin”, a-t-elle tweeté. Au moins trois personnes ont été blessées dans l’explosion et selon le département de police de Metro Nashville, l’explosion, qui s’est produite vers 6 h 30, heure locale, est qualifiée d ‘«intentionnelle». Le MNPD, le FBI et l’ATF, ainsi que d’autres agences sont impliqués dans l’enquête alors que les forces de l’ordre tentent désespérément de trouver qui est responsable.

Joyeux Noël à tous! Et un immense merci à tous les courageux premiers intervenants à Nashville ce matin. 🙏🏻❤️ – Carrie Underwood (@carrieunderwood) 25 décembre 2020

Le maire de Nashville, John Cooper, a annoncé un couvre-feu de la ville via Instagram, écrivant dans une déclaration: «J’ai signé le décret 12 pour délivrer l’état d’urgence civile proclamé dans la zone délimitée par James Robertson Parkway, 4th Ave North, Broadway et le Cumberland River. Un couvre-feu débutera à 16 h 30, le vendredi 25 décembre, et sera levé le dimanche 27 décembre à 16 h 30. Le décret 12 apporte également des ressources de Metro à l’appui des interventions et des efforts de secours. “

Juste un jour après l’explosion, la police a déjà des personnes d’intérêt. “CBS News a appris que [police] avoir une personne ou des personnes d’intérêt en rapport avec le [explosion] qui a secoué [Nashville] sur [Christmas Day]”Le juge en chef de CBS et correspondant à la sécurité intérieure, Jeff Pegues, a tweeté samedi matin. Une source des forces de l’ordre a déclaré au média qu’une personne d’intérêt” a été identifiée “en relation avec l’explosion. Cette personne est connectée au véhicule récréatif qui a diffusé un avis d’évacuation, ainsi qu’un avertissement à la bombe, avant d’exploser.

Au moins trois personnes ont été blessées lors de l’attaque et transportées vers les hôpitaux de la région. Ils ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Le chef de la police de Metro Nashville PD, John Drake, a également déclaré aux journalistes que les enquêteurs avaient trouvé des tissus près du site de l’explosion. Il n’a pas dit si le tissu provenait près du VR qui a explosé. Il a seulement dit que les autorités le croyaient humain.