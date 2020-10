Carrie Underwood a continué de dominer lors des remises de prix avec son dernier être lors du CMT Award Show 2020 de mercredi à Nashville. La chanteuse de “Cry Pretty” a remporté deux prix, le premier de la soirée étant celui de la vidéo féminine de l’année pour “Drinking Alone”. Environ une heure plus tard, elle a nettoyé avec sa deuxième victoire pour la vidéo de l’année pour la même chanson. C’est la deuxième année consécutive qu’Underwood remporte les deux prix.

Après avoir été nommée gagnante pour ce qui serait la première de ses deux victoires, l’écran s’est retourné vers Underwood assis sur son canapé, étonné de sa dernière réalisation. Après avoir remercié les fans, elle a ensuite remercié le réseau de continuer à faire avancer l’événement au milieu de la pandémie de coronavirus. Elle a dit que cela “nous donne à tous quelque chose à regarder vers l’avenir aussi” et quelque chose que tout le monde impliqué peut encore s’amuser malgré “ne pas être ensemble”. Rendre ces récompenses particulièrement plus douces est le fait qu’ils sont basés sur les votes des fans, ce à quoi Underwood a applaudi sa base de fans “incroyable” pour l’avoir soutenue pendant un an où les fans n’ont pas pu la voir jouer autant qu’elle l’avait prévu, “Je ne mérite pas vous tous.”

Félicitations à @carrieunderwood pour avoir remporté la vidéo féminine de l’année #CMTawards 👏 pic.twitter.com/XEW3MpUHyE – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

Après que l’animatrice Ashley McBryde ait annoncé la deuxième victoire d’Underwood, l’écran lui est revenu une fois de plus chez elle, “Fans, vous ne cessez jamais de m’étonner.” Visiblement émerveillée d’avoir remporté le premier prix de la soirée, Underwood, qui a récemment sorti son premier album de Noël, a déclaré que ce prix “est pour vous les gars” faisant référence à ses fans. Sa paire de victoires mercredi lui donne maintenant plus de 20 victoires aux CMT Awards au cours de sa carrière, remontant à sa première en 2006 quand elle a gagné deux fois pour «Jésus, prends la roue».

. @ carrieunderwood remporte le plus grand honneur de la soirée aux #CMTawards de la vidéo de l’année pour «boire seul». À votre santé! 🥂 🌟 🏆 pic.twitter.com/YuHvZWQBYi – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

L’élan en 2020 continue de se poursuivre pour Underwood, qui a remporté le plus grand honneur lors de chacun des deux derniers grands prix nationaux. Elle a été nommée artiste de l’année aux ACM en plus d’être nominée pour l’artiste féminine de l’année. Elle sera également en lice pour quelques prix aux CMA, dont Artiste de l’année et chanteuse de l’année.