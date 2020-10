Carrie Underwood est revenue au sommet des charts avec son nouvel album de vacances, My Gift, qui a fait ses débuts au n ° 1 des charts Billboard Country, Christian et Holiday cette semaine. My Gift est le huitième album consécutif d’Underwood à faire ses débuts au premier rang du palmarès Billboard Country Albums et également au premier rang des classements country au Royaume-Uni et au Canada.

“J’ai toujours voulu faire un album de Noël et ça a mis du temps à venir”, a déclaré Underwood dans un communiqué. «Je savais que ce serait mon prochain projet musical après avoir terminé ma tournée l’année dernière, et je pense que c’est le moment idéal pour un album comme celui-ci, dans cette période de réflexion personnelle et spirituelle. Pour moi, c’est plus important que jamais de se concentrer sur le vrai sens de Noël dans un projet comme celui-ci. Même si cette année a été difficile pour nous tous, j’ai parfois l’impression que les plus grandes réalisations peuvent être inspirées par les moments les plus difficiles et nous rendre plus reconnaissants pour les choses que nous avons et pour ce qui compte vraiment. “

My Gift est le premier album de vacances complet du gagnant d’American Idol et comprend un certain nombre de chansons classiques ainsi que de nouveaux originaux. Le projet comprend deux collaborations, une avec John Legend et une autre avec le fils de 5 ans de Underwood, Isaiah, qui la rejoint sur “Little Drummer Boy”.

Underwood a déclaré à Today qu’elle était devenue émue après avoir entendu la voix d’Isaïe sur la chanson pour la première fois et qu’elle était “la maman la plus fière du monde” lors de leurs sessions d’enregistrement ensemble. «J’étais dans la cabine avec lui et j’essayais de lui faire accéder à toutes ses petites émotions de 5 ans, ce qu’il peut totalement faire tout seul … Quand j’ai entendu la chanson avec sa douce petite voix dessus, Je riais et pleurais, juste tellement d’émotions », dit-elle. “Je suis tellement fier de lui.”

Consultez la liste complète des titres de l’album ci-dessous et diffusez My Gift ici.

1. Joyeux, joyeux, nous vous adorons (traditionnel)

2. O venez tous, fidèles (traditionnel)

3. Que la paix soit (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia)

4. Little Drummer Boy (avec Isaiah Fisher) (Harry Simeone, Henry Onorati, Katherine Davis)

5. Sweet Baby Jesus (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia)

6. Hallelujah (avec John Legend) (John Stephens alias John Legend, Toby Gad)

7. O Holy Night (traditionnel)

8. Mary, le saviez-vous? (Buddy Greene, Mark Lowry)

9. Passez un joyeux petit Noël (Ralph Blane, Hugh Martin)

10. Away In A Manger (Traditionnel)

11. Silent Night (traditionnel)