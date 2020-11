Carrie Underwood a réalisé que son mariage avec l’ancien joueur de la LNH Mike Fisher était «solide» lors d’un moment adorable au début de la quarantaine du coronavirus. Un soir, Fisher a dit à Underwood qu’il l’aimait, ce qui semblait déroutant au début car ils étaient déjà mariés depuis 10 ans et avaient deux fils, Isaiah, 5 ans, et Jacob, 1. C’était un moment important, cependant, comme Fisher l’a expliqué. la quarantaine l’a aidé à comprendre à quel point Underwood est important dans sa vie.

“Il a en quelque sorte résumé la situation un soir”, se souvient Underwood dans une interview avec Yahoo Entertainment la semaine dernière. Quelques mois après le début de la pandémie, Fisher a dit à Underwood: “Vous savez quoi? Je vous aime bien.” Underwood était confus au début. “Il était comme: ‘Je sais que je t’aime – nous sommes mariés depuis 10 ans cette année et avons deux enfants ensemble … mais cette expérience m’a montré que je t’aime aussi.” Underwood a appelé ça “un si beau moment”, et elle lui a rapidement dit: “Je t’aime aussi.”

La pandémie n’a pas été sans défis, a admis Underwood. «Nous ne sommes pas censés être tous ensemble, toute la journée, tous les jours. À aucun autre moment de l’histoire, cela n’a été comme ça. Il y a toujours eu quelqu’un qui travaille, quelqu’un s’occupe des enfants, les enfants vont à l’école», Underwood m’a dit. “Pas de temps dans notre humanité, nous avons juste été tous ensemble toute la journée, tous les jours.” Néanmoins, il était “agréable et rafraîchissant” de pencher les deux sont “solides”, a-t-elle déclaré à Yahoo. “Nous nous aimons. Nous nous aimons. Nous pouvons le faire. Nous pouvons travailler ensemble même dans les moments les plus fous.”

Underwood a également été très occupé pendant la pandémie sur le plan professionnel. Elle a enregistré son album de Noël My Gift et travaille maintenant sur le spécial de Noël qui l’accompagne. Sa ligne athleisure CALIA a maintenant des pop-up stores à Austin, Texas, Santa Monica, Californie et Nashville, Tennessee jusqu’à la fin de l’année. De plus, sa nouvelle application de fitness fit52 est opérationnelle. La chanteuse de “Cry Pretty” a également veillé à prendre le temps de s’entraîner, même si parfois elle devient “maman-culpabilité”.

«Parfois, je me retrouve dans la salle de gym juste inquiète que ma maison implose ou quelque chose du genre», dit-elle. “Je me dis: non, c’est mieux pour moi parce que je vais être de meilleure humeur pour le reste de la journée parce que j’ai fait ça pour moi.” Elle se sent mieux lorsqu’elle se rend compte que l’entraînement a des avantages à long terme pour elle-même et ses enfants. «Tout le monde profite du fait que je prenne 30 minutes à une heure pour m’entraîner le matin», a-t-elle déclaré.

Underwood et Fisher ont célébré leur 10e anniversaire en juillet. Le lauréat d’American Idol a marqué l’occasion en partageant des photos d’enfance du couple, ainsi qu’une note à leurs plus jeunes. «Croyez-le ou non, un jour, vous deviendrez tous les deux (légèrement) moins maladroits», a-t-elle écrit. «Tu grandiras pour avoir des emplois plutôt sympas; tu te retrouveras dans les coulisses à un concert de filles, tu tomberas amoureux, tu te marieras, tu auras deux garçons incroyables et tu vivras heureux pour toujours!