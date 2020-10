L’application fit52 de Carrie Underwood est maintenant une affaire de famille, car son mari Mike Fisher a rejoint le programme en tant que nouvel entraîneur. Underwood a partagé la nouvelle sur Twitter et Instagram samedi, ajoutant un visage souriant avec trois cœurs et un emoji fléchissant les bras. La star de la musique country a lancé sa nouvelle application d’entraînement en mars, aux côtés de son nouveau livre, Find Your Path: Honour Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the fit52 Life.

L’application fit52 comprend désormais «Mike’s Path», inspiré de la routine d’entraînement de l’ancien joueur de la LNH. Dans un article de blog pour l’application, Fisher a déclaré qu’il essayait d’honorer son corps en travaillant et en essayant de manger sainement. «J’aime aussi être actif en plein air», a-t-il déclaré, ajoutant que la crème glacée était son seul plaisir coupable. Underwood “me motive par son travail acharné et sa discipline dans la poursuite d’un mode de vie sain”, a déclaré Fisher.

Les choix de bien-être de Fisher étaient la vitamine D, le monohydrate de créatine et BODYARMOR Lyte Berry Puunch.Il a également partagé sa liste de lecture d’entraînement, qui comprend sans surprise l’une des chansons de sa femme. Il a inclus “The Champion”, la collaboration d’Underwood avec Ludacris. Parmi les autres chansons de la liste de lecture, citons «Enter Sandman» de Metallica, «The Diary of Jane» de Breaking Benjamin, «Indestructable» de Disturbed et «The Flame In All of Us» de Thousand Foot Krutch.

L’application fit52 d’Underwood est devenue disponible pour les fans le 2 mars, la veille de la sortie du livre d’accompagnement. L’application comprend «une variété de nouveaux entraînements et des« parcours »personnalisés qui s’alignent avec les réalités de la vie moderne, ce qui facilite l’adaptation d’une séance d’entraînement à un programme chargé», selon un communiqué de presse. Underwood a conçu l’application avec son entraîneur de longue date, Evie Overland, et l’application aide également les utilisateurs à suivre leurs objectifs de fitness.

Le dévouement d’Underwood à l’application ne signifie pas qu’elle a abandonné sa carrière musicale. En septembre, elle a sorti son premier album de Noël, My Gift, qui comprend des standards tels que “O Come All Ye Faithful”, “Little Drummer Boy”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” et “Silent Night”. L’album est en passe de devenir un favori éternel et a déjà été un succès. C’était le huitième album consécutif d’Underwood en tête du classement Billboard County Albums.

Son fils Isaiah Fisher a fait ses débuts en enregistrement sur “Little Drummer Boy”. En enregistrant le morceau, Underwood était la «maman la plus fière du monde», a-t-elle déclaré sur Today. “J’étais dans le stand avec lui et j’essayais de lui faire accéder à toutes ses petites émotions de 5 ans, ce qu’il peut totalement faire tout seul”, a déclaré Underwood. “Quand j’ai entendu la chanson avec sa douce petite voix dessus, je riais et pleurais, juste tellement d’émotions.”