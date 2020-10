Carrie Underwood commence son week-end sur une note positive. Sur Instagram, la chanteuse country a posté une photo d’elle-même prenant un moment de calme avant une journée bien remplie. Non seulement la photo montre Underwood prenant un moment de calme, mais elle la montre également portant une partie de ses vêtements de sport CALIA by Carrie Underwood.

Dans la légende du message, Underwood, vêtue d’un équipement CALIA confortable, a écrit qu’elle prenait un moment pour elle-même avant de commencer sa journée. La chanteuse a l’air incroyablement paisible alors qu’elle regarde à l’extérieur pour regarder le magnifique ciel bleu. Elle a écrit: “Prendre un moment avant une journée bien remplie. Tant de choses excitantes à venir!” La chanteuse de “Cry Pretty” a terminé le message en incluant quelques hashtags liés à sa marque CALIA, notamment “#ChooseYou” et “#StayThePath”.

Bien qu’Underwood ait beaucoup de choses passionnantes en magasin, elle a récemment pu faire partie d’un événement passionnant, car les CMT Music Awards ont eu lieu mercredi dernier. Au cours de la cérémonie de remise des prix, Underwood a remporté deux des plus grands honneurs de la soirée: la vidéo féminine de l’année et la vidéo de l’année, qu’elle a toutes deux remportées pour «Drinking Alone». Cela a marqué la deuxième année consécutive qu’elle a décroché le prix de la vidéo de l’année, comme elle l’a fait en 2019 pour “Cry Pretty”. L’ancienne d’American Idol est l’interprète la plus récompensée de l’histoire des CMT Music Awards, puisqu’elle a remporté 22 prix de l’organisation au fil des ans.

Depuis la remise des prix au milieu de la pandémie de coronavirus, Underwood a prononcé ses discours d’acceptation de chez elle. Dans un message vidéo, elle a remercié les CMT Awards pour avoir continué à animer l’émission pendant la crise sanitaire et, bien sûr, ses fans. “Merci, CMT, avant tout pour avoir encore cette nuit, nous donnant toujours juste quelque chose à espérer et encore s’amuser même si nous ne sommes pas tous là ensemble comme nous le sommes habituellement”, a-t-elle déclaré. “Merci, les fans, beaucoup d’avoir voté. Je n’ai pas l’occasion de vous voir. Je n’ai pas du tout à vous voir les gars cette année. Mais, des trucs comme ça, ça compte tellement pour moi et laisse juste Je sais que vous faites toujours ce que vous faites, c’est-à-dire simplement donner de l’amour. Et j’espère que vous le ressentez tout de suite parce que vous êtes si incroyables. “