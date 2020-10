Carrie Underwood s’est jointe à des dizaines de célébrités pour essayer d’apporter un soupçon de normal à l’Halloween de cette année en portant toujours un costume élaboré à la maison. La chanteuse de “Drinking Alone” a partagé une photo d’un costume de mariée fantôme gothique qu’elle portait pour les vacances de samedi. Halloween arrive à la fin d’une grande semaine pour Underwood, qui a annoncé son intention de lancer des boutiques éphémères pour vendre sa ligne athleisure CALIA.

Le look sophistiqué de la mariée fantôme comprenait un voile, un fond de teint blanc, un rouge à lèvres noir et un fard à paupières foncé. «Que les jeux commencent», a-t-elle écrit dans la légende, taquinant les futurs hijinks d’Halloween samedi soir. Underwood n’a encore partagé aucune photo des costumes de sa famille, mais elle a taquiné le projet de son fils de 5 ans, Isaiah Michael, de s’habiller en Oogie Boogie de The Nightmare Before Christmas. L’année dernière, Underwood s’est habillé en Care Bear, tandis que son mari Mike Fisher a enfilé un costume de «Buck Daniels». Isiah était habillé comme le Grinch et son fils Jacob était le chien du Grinch, Max.

(Photo: Carrie Underwood / @ carrieunderwood)

Plus tôt ce mois-ci, Underwood a déclaré à Katie & Company de Radio.com qu’elle avait du mal à trouver un costume Oogie Boogie pour un enfant car ils n’étaient disponibles que pour les adultes. “Seigneur, aide-nous si je dois faire” Ooogie Boogie “”, a plaisanté Underwood, note PEOPLE. «Alors, nous allons voir. Peut-être que j’aurai une situation de type sac de pommes de terre – un sac en toile de jute. Peut-être que je peux en faire un, je ne suis pas sûr. Souhaitez-moi bonne chance!

Underwood a peut-être Halloween en tête ce week-end, mais le chanteur de “Cry Pretty” était tout le business cette semaine. Mercredi, elle a célébré l’ouverture des premières boutiques éphémères CALIA à Austin, Texas, Santa Monica, Californie et Nashville. Les magasins seront ouverts pendant la période des Fêtes et fermeront le 31 décembre. Underwood a également présenté de nouveaux designs CALIA à la fin septembre, se montrant en train de communiquer virtuellement avec son équipe de designers.

Underwood a sorti son dernier album, My Gift, fin septembre. Il s’agit de son premier album de Noël et comporte un duo avec Isiah sur «The Little Drummer Boy». John Legend a également contribué, apparaissant sur “Hallelujah”. L’album comprend également des standards de Noël, comme “Silent Night”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “O Holy Night” et “O Come, All Ye Faithful”.

Ce mois-ci, Underwood est également devenu le musicien le plus récompensé de l’histoire des CMT Music Awards. La semaine dernière, elle a remporté la vidéo féminine et la vidéo de l’année pour «Drinking Alone», ce qui porte son total à 22 récompenses. Elle a remporté le prix de la vidéo de l’année huit fois, plus que tout autre artiste, et a remporté le prix de la vidéo féminine de l’année chaque année depuis 2015.