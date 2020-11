M

ollie Gupta, 26 ans, est gestionnaire des produits forestiers à l’association caritative de conservation WWF UK. Elle a étudié la chimie, la biologie, la langue anglaise et la psychologie au niveau A, puis a suivi un BSc en zoologie, biologie / sciences biologiques à l’Imperial College de Londres, suivi d’une maîtrise en écologie, évolution et conservation. Ici, elle nous raconte ce qu’elle fait dans son travail et comment elle l’a obtenu.

Parlez-nous de votre travail au WWF UK?

«Mon domaine est celui de l’huile de palme et du soja et je cherche comment nous pouvons cultiver ces ingrédients alimentaires d’une manière qui n’implique pas la déforestation, ou la conversion d’autres types d’habitats naturels. Mon rôle est éclairé par la science, mais c’est plus un rôle de gestion de projet.

«Je fais partie de l’équipe technique. Notre travail consiste à comprendre la chaîne d’approvisionnement de l’huile de palme de l’Indonésie au Royaume-Uni, par exemple, et le processus que l’huile de palme doit suivre pour aboutir dans votre barre de chocolat.

Que faites-vous une journée typique?

«Je fais des choses comme identifier le type de recherche que le WWF UK pourrait avoir besoin de commander pour aider à fournir des preuves pour convaincre le gouvernement, les entreprises et les consommateurs que nous devons nous approvisionner de manière plus durable.

«Je collabore également avec des supermarchés britanniques, des entreprises de restauration et des fabricants de produits alimentaires pour les aider à réfléchir à la manière dont ils peuvent améliorer leurs politiques de durabilité et d’approvisionnement responsable.»

«Je l’apprécie vraiment parce que c’est à l’interface entre la recherche scientifique et ce qui se passe dans l’industrie et qui affecte d’où nous nous approvisionnons – c’est ainsi que nous sommes tous connectés.

Avez-vous l’occasion de visiter les endroits où l’huile de palme et le soja sont cultivés?

«Je travaille au Royaume-Uni, mais le WWF dispose d’un vaste réseau de bureaux à travers le monde et une grande partie de mon travail consiste également à parler à des collègues, par exemple en Malaisie ou en Indonésie, pour découvrir les défis qu’ils rencontrent et comment nous pourrait peut-être aider du Royaume-Uni.

«Nous sommes une organisation environnementale, nous sommes donc très stricts sur le moment où il est nécessaire de voler à l’étranger, mais je suis allé en Thaïlande pour comprendre à quoi ressemble le marché thaïlandais de l’huile de palme.

C’est votre premier emploi après l’université – dites-nous comment vous l’avez décroché?

«J’étais de retour chez mes parents à l’époque et, probablement comme la plupart des diplômés, je postulais un emploi après un emploi. J’ai vu celui du WWF et j’ai pensé: «C’est peut-être là que je pourrais être dans cinq ans.

«J’en parlais à ma famille et ils m’ont dit: ‘Pourquoi ne pas simplement postuler et voir ce qui se passe?’ Il est devenu clair lors de l’entretien que j’avais l’expérience et les connaissances techniques dont j’avais besoin.

Quels conseils donneriez-vous aux autres personnes envisageant cette carrière?

«Soyez juste courageux. Ne laissez pas la façon dont les choses se déroulent normalement vous empêcher de penser: «Comment puis-je contourner cela et trouver un moyen de satisfaire mon intérêt?

«Quand j’ai vu la liste des projets de recherche potentiels des masters, je me souviens avoir pensé:« Aucun de ces projets ne me parle vraiment, alors que dois-je faire maintenant?

«J’ai parlé à un superviseur que j’admirais et je lui ai dit:” J’aime vraiment ton travail, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire ensemble? ” À partir de là, j’ai fini par faire un projet au Brésil, en regardant comment différents projets de conservation peuvent aider à réduire les inégalités sociales, ce que j’ai vraiment apprécié.

