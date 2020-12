L

ucrezia Del Zompo, 24 ans, a grandi en Sardaigne et a étudié des matières telles que la physique, les mathématiques, la biologie, la philosophie, l’histoire et le latin à l’équivalent du GCSE et du niveau A.

Elle a déménagé au Royaume-Uni pour son diplôme de premier cycle en génie biomédical / médical au King’s College de Londres, avant de recevoir une bourse DeepMind pour faire une maîtrise ès sciences en intelligence artificielle à l’Université Queen Mary de Londres.

En septembre, Lucrezia a commencé un nouveau cours de deux ans à Queen Mary – un apprenti à la maîtrise en tant que spécialiste des solutions numériques et technologiques. Il s’agit d’un cours professionnel et Lucrezia fait un apprentissage chez Siemens Mobility, la division transport de la multinationale allemande d’ingénierie. Dans son apprentissage, elle utilise ses compétences en IA et en ingénierie.

Elle passe 80% de son temps à travailler chez Siemens au Royaume-Uni, les 20% restants étant utilisés pour des études à Queen Mary, couvrant des modules tels que le cloud computing, la gestion de projet pour l’analyse du Big Data, les statistiques appliquées et le traitement du Big Data.

En quoi consiste votre travail chez Siemens Mobility?

«Je vais tourner autour de différents départements [as part of my apprenticeship]. Je travaille dans le département du matériel roulant – ils font des trains – et je suis actuellement avec l’équipe commerciale et innovation dans un rôle de technico-commercial, en utilisant mes connaissances en données, en IA et en ingénierie. «Mon manager et moi avons des réunions avec les clients et nous essayons de comprendre comment satisfaire au mieux les besoins des clients en utilisant les données disponibles. Par exemple, un client a demandé une application pour mieux comprendre le flux de personnes dans chaque voiture, pour aider à maintenir la distance sociale.

«Cela nécessite des connaissances numériques et des analyses de données, car lorsque vous développez une application, cela implique des processus d’IA, d’apprentissage automatique et d’exploration de données.»

Vous avez obtenu votre diplôme de premier cycle en génie biomédical / médical. Pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser avec une maîtrise en IA?

«Au cours de la dernière année de mon diplôme, j’ai dû choisir un module optionnel et l’un d’entre eux était l’apprentissage automatique pour le génie biomédical. Je ne savais pas grand-chose à ce sujet mais j’étais curieux – cela s’est avéré être le meilleur choix pour moi.

«J’avais un peu peur au début à cause de toute la programmation informatique et des mathématiques, mais l’apprentissage automatique et l’IA peuvent être appliqués à tant de domaines – traitement du langage naturel, analyse d’imagerie – c’est donc ce qui m’a fait choisir un master en IA.

«Si je veux retourner dans le domaine médical, par exemple, je peux utiliser ces connaissances que j’ai acquises.»

Comment avez-vous trouvé le défi d’un master en IA sans avoir d’abord fait un diplôme en informatique?

«C’était assez difficile au début. Mais j’avais une connaissance de base des langages de programmation tels que Python et le personnel enseignant était très utile et compréhensif. J’ai juste travaillé très dur, surtout au premier semestre, pour me mettre au niveau de mes autres camarades de classe.

Y a-t-il quelque chose qui vous a poussé sur cette voie vers le génie biomédical puis l’IA?

«J’ai toujours été intéressé par la médecine et la technologie. Je voulais être docteur. Puis au lycée en Sardaigne, à 17 ans, je suis allé à une journée portes ouvertes à l’Université de Cagliari et suis tombé sur l’ingénierie biomédicale. Il y avait un étudiant qui a fait une présentation incroyable et j’ai décidé que c’était exactement ce que je voulais faire.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui envisagent de faire carrière dans l’IA?

«Quand j’étais étudiant, je devais choisir entre l’apprentissage automatique et un autre module. J’ai eu une conversation avec l’un de mes professeurs et j’ai dit: “Cela semble intéressant mais j’ai peur parce que je ne connais pas vraiment le domaine.” Elle m’a dit: “ Si c’est difficile, c’est le bon choix car vous en apprendrez plus et cela vous poussera à faire mieux. ”

«Optez pour les choix difficiles même si vous en avez peur. Si vous pensez qu’ils sont la bonne chose et que vous pouvez apprendre d’eux, vous devriez y aller.

