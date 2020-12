N

athan John a étudié la physique, les mathématiques et l’informatique au niveau A, puis a étudié pour un Master of Engineering in Computer Science à l’Université de Bristol. Après l’université, il s’est lancé dans l’industrie des jeux, travaillant comme programmeur dans plusieurs entreprises et créant son propre studio de jeux.

Quand vous êtes-vous intéressé à devenir développeur de jeux vidéo

«Quand j’étais jeune, ma famille avait un Sega Mega Drive puis une PlayStation. Nous avons joué à Final Fantasy 7 en famille. À ce moment-là, j’ai décidé que mon plan de carrière était d’aller à l’école, à l’université et travailler à [Final Fantasy producer] Square au Japon. Et puis quand j’ai eu assez d’expérience, lance ma propre société de jeux.

«Ce qui aurait pu être très optimiste… mais cela signifiait que j’avais une très bonne vision de l’endroit où je voulais être.

«Au départ, je voulais devenir testeur de jeux. Mais ensuite à l’école, en septième année, un enseignant m’a initié à la programmation et j’ai été accro. Je voulais juste devenir programmeur de jeux. »

Comment avez-vous trouvé le passage de l’école à l’université?

«J’étais à peu près le meilleur programmeur de l’école, principalement parce que j’étais la seule personne si passionnément intéressée par cela. À l’université, on passait beaucoup de gros poissons dans un petit étang à de petits poissons dans un grand étang. J’ai marché en pensant que j’étais le meilleur et j’ai été rapidement remis à ma place.

«Mais c’était une bonne expérience d’apprentissage. Il y avait beaucoup de gens avec qui échanger des idées et des informations. »

Après l’université, vous avez réalisé votre ambition de devenir développeur de jeux. Comment était-ce?

«Il y a beaucoup d’écriture de code. Parfois, vous travaillez vous-même sur des systèmes que vous pensez être cool dans un jeu, mais c’est la plus rare des opportunités. Vous êtes en quelque sorte là pour soutenir d’autres membres de l’équipe de développement de jeux – les graphistes 2D et 3D, les concepteurs. ”

At-il répondu à vos attentes?

«À certains égards oui, à certains égards non. Vous travaillez très dur – parfois je travaillais jusqu’à 3 heures du matin, campant au bureau, pendant les moments difficiles pour développer un jeu.

«Mais il y a également un sentiment de camaraderie là-bas lorsque vous construisez cette chose qui vous passionne tous. Toutes les entreprises dans lesquelles j’ai travaillé avaient un groupe de personnes avec lesquelles j’ai vraiment aimé travailler.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui envisage de devenir testeur ou développeur de jeux?

«Il existe de nombreux outils gratuits – Unreal Engine, Unity – vous pouvez simplement commencer à jouer et à construire des choses. L’une des très bonnes choses à faire est de s’impliquer dans certains game jams.

«Commencez à acquérir un peu d’expérience de ce que c’est que de construire un jeu, ce qui fait un bon jeu. Au début, vous allez probablement créer quelques jeux terribles, mais cela vous aidera vraiment à avoir le bon état d’esprit lorsque vous commencerez à postuler à des emplois dans des sociétés de jeux.

Que pouvez-vous nous dire sur votre projet de recherche?

«J’utilise l’apprentissage automatique pour tester les IA de jeux plutôt que pour jouer à des jeux. J’ai toujours aimé la neuroévolution, qui est une forme d’apprentissage automatique où vous créez des réseaux de neurones au lieu de faire des calculs sophistiqués pour comprendre comment ils devraient fonctionner. J’essayais d’en enseigner un [a neural network] pour jouer à mon jeu mais au lieu de gagner, il a continué à exploiter des bogues aléatoires dans le jeu AI que j’avais écrit. Alors je réparais le bogue – et ensuite il en trouverait un autre.

«Je pensais que c’était assez utile et personne n’utilisait l’apprentissage automatique pour cela. J’ai donc approché mon superviseur et lui ai dit: «serait-ce un bon projet de recherche? Il a dit «oui» et c’est comme ça que ça a commencé.

Qu’implique une journée type lorsque vous travaillez sur votre projet de doctorat

«Je lis des recherches pertinentes pour mon projet ou je travaille sur le développement d’environnements de test. C’est soit voir ce que je peux ajouter à mon projet pour le rendre plus utile. Ou construire de petits jeux dotés de systèmes d’IA que je peux ensuite utiliser comme preuve de concept ou pour étudier comment quelque chose fonctionne.

«Tout cela utilise du code, donc le programmer et le construire dans un moteur de jeu populaire, Unity. En l’intégrant à Unity, cela montre qu’il pourrait être utilisé dans un outil qui est réellement utilisé dans l’industrie des jeux, au lieu d’être simplement utilisé dans le milieu universitaire. »

Comment vos recherches pourraient-elles s’appliquer à l’industrie des jeux?

«Cela ne remplacera pas nécessairement les humains [to test and debug game AI]. Mais cela signifierait que vous avez un filet de sécurité supplémentaire avant de devoir utiliser un humain – parce que nous sommes chers, à la fois en termes de temps et d’argent.

«Cela aidera simplement à rendre le développement de jeux plus facile et plus accessible. Les grands studios de jeux ont une multitude de testeurs humains, testant des jeux toute la journée tous les jours. Un développeur solo dans sa chambre ne peut pas faire cela, mais il pourrait exécuter un apprentissage automatique sur son ordinateur pendant la nuit. [to test their game AI]. »