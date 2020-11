Il a étudié la biologie, la chimie et les mathématiques au niveau A, puis un BSc en zoologie à l’Imperial College, suivi d’une maîtrise en recherche en écologie, évolution et conservation.

Pour son doctorat, Nick étudie le développement de méthodes d’ADN environnemental (eDNA) pour détecter et en savoir plus sur les habitudes des requins et des raies.

Vos recherches sur les requins et les raies semblent fascinantes – pouvez-vous nous en dire plus?

«Les requins et les raies sont vraiment importants dans les réseaux trophiques océaniques. Ce sont des prédateurs au sommet, également des prédateurs de niveau intermédiaire, très importants pour maintenir la réglementation des populations de poissons. Mais ils sont difficiles à trouver car ils ont tendance à rester à l’écart des humains – ce qui les rend difficiles à surveiller.

«Lorsqu’un requin ou une raie nage, il libère des morceaux de peau ou des excréments dans l’eau derrière lui. Ceux-ci contiennent des morceaux d’ADN. L’ADN environnemental C’est exactement cela: c’est du matériel génétique, de l’ADN, qui a été répandu par un organisme lorsqu’il se déplace dans l’environnement.

«Je peux venir prélever un échantillon d’eau, le filtrer et le filtre captera des morceaux d’ADN. En regardant les séquences d’ADN retirées du filtre, je peux identifier les espèces présentes dans cette zone de la mer.

Pourquoi est-il important de savoir quels requins et raies sont présents?

«Nous pouvons utiliser ces informations pour conserver et protéger ces espèces, car les requins en particulier et certains des plus gros raies, comme les raies Manta, sont vraiment menacés par les activités humaines. Ils sont pris dans les filets de pêche et les requins sont également ciblés pour leurs ailerons, qui sont considérés comme un mets de choix dans certaines régions du monde.

Où collectez-vous ces échantillons d’ADN électronique pour les étudier?

«Je travaille sur quelques programmes de recherche, le principal est le programme Bertarelli en sciences marines. Il s’agit d’une très large collaboration de chercheurs du monde entier qui tentent de comprendre la meilleure façon de protéger nos océans. Nous faisons beaucoup de nos recherches dans l’archipel des Chagos, un groupe d’îles de l’océan Indien.

«Je passerai trois ou quatre semaines par an sur un bateau dans l’archipel des Chagos. Il y a une équipe de 20 à 25 chercheurs sur ces expéditions. Il y a des groupes de recherche sur le corail, d’autres sur les invertébrés [including sharks and rays] ou du poisson.

«Nous enfilerons nos combinaisons humides et notre équipement de plongée et irons plonger. Normalement, j’aide quelqu’un en plongée pour faire son travail, puis nous reviendrons à la surface et je prendrai un échantillon d’eau.

«Chaque jour, je prélève un échantillon de cinq litres d’eau. Je vais filtrer les échantillons, extraire l’ADN et le rapporter au laboratoire au Royaume-Uni pour étudier.

Le domaine d’études que vous avez choisi offre d’autres possibilités de voyager – pouvez-vous nous en dire plus sur les autres endroits que vous avez visités?

«J’ai eu la chance après ma maîtrise de passer un an à voyager et à participer à différents projets de recherche. J’ai passé trois mois dans les îles Galapagos, à faire des recherches sur la pollution plastique dans l’océan. Ensuite, j’ai eu encore plus de chance de passer du temps à l’Université James Cook en Australie, où j’ai travaillé avec un éminent chercheur sur les requins et certains de ses étudiants, qui envisageaient cette idée d’utiliser l’ADN électronique pour détecter les requins.

Comment vous êtes-vous intéressé à la biologie, la zoologie et la conservation?

«Cela a toujours été un intérêt pour ma famille. Quand j’étais enfant, nous allions à la piscine en vacances dans le Devon et cela a vraiment piqué mon intérêt pour les animaux marins. Ensuite, vous mettiez un tuba et voyiez des poissons sous l’eau – c’était un moment incroyable pour moi, de voir qu’il y a tout un autre monde sous la surface de la mer.

«Un de mes héros personnels était Nick Baker de The Really Wild Show. J’adorais regarder Big Cat Diary, ce genre de trucs aussi. Cela a vraiment commencé à m’inspirer, en regardant la nature, en regardant les endroits sauvages.

