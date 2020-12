UNE

ida Rafat, 31 ans, est le co-fondateur de Dyerecycle, une nouvelle entreprise qui extrait les colorants des déchets textiles, puis les réutilise dans de nouveaux vêtements. La société, qui a été lancée cette année, s’est développée à partir du projet de recherche de doctorat d’Aida en génie chimique à l’Imperial College de Londres.

Aida a grandi à Doha, la capitale du Qatar, et a suivi des matières telles que les mathématiques, la physique et la chimie pour l’équivalent du GCSE et des A-levels. Elle a étudié le génie chimique en tant que diplôme de premier cycle à l’Université du Qatar suivi d’une maîtrise en génie de l’environnement.

Elle a ensuite passé deux ans à travailler pour une compagnie pétrolière à Doha en tant qu’assistante ingénieur, avant de décider de faire un doctorat à l’Impériale. Elle a terminé son doctorat cet été et consacre maintenant tout son temps à Dyerecycle.

en relation

Elle a cofondé Dyerecycle avec un autre étudiant en génie chimique de l’Imperial Anton Firth, et les deux travaillent pour faire de leur entreprise un succès. Pour ce faire, ils doivent parler à des clients potentiels de l’industrie de la mode et entreprendre des études de marché. Ils prévoient de chercher du financement pour un projet pilote afin de montrer ce que leur technologie peut faire.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la technologie de génie chimique derrière Dyerecycle?

«C’est un processus de génie chimique que j’ai développé avec quelques collègues de l’Impériale dans le laboratoire. Nous utilisons des solvants pour extraire les colorants des déchets textiles et les utilisons pour teindre de nouvelles fibres. C’est aussi un processus en boucle fermée [where the same materials are re-used], où nous pouvons recycler le solvant.

«Actuellement, il n’existe pas de processus de ce type pour recycler les colorants synthétiques, donc lorsque vous jetez vos vêtements, vous jetez le matériau ainsi que les colorants de ces vêtements. En recyclant ces colorants, nous ouvrons la possibilité de réduire la consommation de colorants synthétiques, qui proviennent généralement de produits pétroliers.

«En même temps que vous enlevez les anciens colorants, vous ajoutez de nouveaux colorants qui blanchissent la fibre. Cela signifie que nous pouvons également recycler les fibres, car les colorants sont considérés comme des contaminants dans le processus de recyclage.

en relation

Comment avez-vous imaginé ce nouveau processus?

«Pendant mon doctorat, j’ai regardé un documentaire sur Netflix sur la mode rapide. J’ai été vraiment choqué par l’ampleur de la pollution dans l’industrie, alors mes collègues et moi avons commencé à faire rebondir des idées dans le laboratoire, nous demandant ce que nous pouvions faire pour résoudre ce problème.

«J’ai acheté des tissus dans des magasins de charité et j’ai commencé à faire des expériences … puis cela s’est transformé en une étude plus systématique et une enquête plus approfondie.

Quels projets avez-vous pour Dyerecycle?

«Nous pensons que nous allons essayer d’intégrer ce processus dans la fabrication textile existante. Nous pensons toujours aux déchets textiles des consommateurs qui jettent les vêtements non désirés, mais nous ne réalisons pas que les déchets textiles des usines sont beaucoup plus volumineux et vont généralement à la décharge ou à l’incinération.

Avec tout nouveau procédé chimique, vous devez démontrer que la technologie peut fonctionner à une échelle significative. Nous devons démontrer que le processus fonctionne avec une usine pilote de recyclage, transformant peut-être 1000 tonnes par an au moins. Nous devons donc trouver des partenaires et du financement pour construire ce pilote.

Qu’est-ce qui vous a intéressé au génie chimique et environnemental?

«Quand j’avais 15 ans et à l’école à Doha, je suis allé à une journée portes ouvertes sur les carrières et j’étais particulièrement attiré par le génie chimique.

«Il m’a montré toutes les coulisses des processus de fabrication que vous ne voyez généralement pas. C’était vraiment fascinant de voir comment les usines fonctionnent.

À propos du projet STEM

Le projet Future London STEM met en évidence l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur le monde. Ce projet est soutenu financièrement par Huawei, qui partage notre objectif de rendre les sujets STEM accessibles et passionnants pour tous. Notre journalisme reste indépendant. Ce projet fait partie de l’initiative Future London d’Evening Standard, qui cherche des solutions à certains des plus grands problèmes auxquels la capitale est confrontée.