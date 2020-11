W

insome Yuen, 23 ans, travaille comme ingénieur web pour Spotify. Dans le cadre du projet Future London STEM pour les jeunes, qui examine l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur le monde, nous lui avons demandé de nous en dire plus sur son travail, ce que fait un ingénieur Web et comment elle en est devenue un.

Après avoir étudié les TIC, la biologie et la chimie au niveau A, Winsome a obtenu un diplôme en informatique à l’Université Queen Mary de Londres. Pendant ses études en vue de son diplôme, elle a effectué un stage dans une entreprise appelée Kodama en tant que développeur Web, au cours duquel elle a contribué à la refonte et au changement de marque d’un site Web. Elle a également effectué un stage de quatre mois chez Spotify avant de décrocher son emploi à temps plein.

Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris lors de votre stage Spotify?

«Commencer un stage peut être effrayant, mais j’avais l’impression que tout le monde savait que j’étais nouveau, alors ils étaient vraiment impatients d’aider. Après environ une semaine, on m’a confié une tâche, [part of] travail qu’ils faisaient qui contribuait au site Web Spotify. Leur attitude était: «Peu importe si vous ne savez pas, essayez-le».

«J’ai fait des recherches et cela m’a permis de demander de l’aide. Après cela, mon chef d’équipe m’a aidé à trouver les tâches qui me convenaient le mieux. Au bout d’un mois, j’ai décidé de devenir plus proactif et de commencer à choisir mes propres tâches – juste pour y aller et demander de l’aide si j’en avais besoin.

Votre stage vous a conduit à être embauché en tant qu’ingénieur Web Spotify à temps plein – en quoi consiste une journée typique?

«A 10h nous avons un stand-up [meeting], où l’équipe parle de la veille et nous vérifions les progrès. Les matins impliquent des choses liées à l’équipe. Dans l’après-midi, je fais des tâches de codage. Nous avons un tableau Jira, qui est un logiciel comme un tableau d’affichage électronique avec différentes tâches – appelées tickets – et nous en choisissons un et commençons à travailler. C’est une façon de gérer les tâches, un outil standard de l’industrie. Mon travail en tant qu’ingénieur Web consiste à gérer les pages Web Spotify Premium. »

Comment vous êtes-vous intéressé à l’informatique?

«Quand j’avais environ 13 ans, ma première expérience de la programmation était le HTML, juste la création de sites Web de base, et c’était très amusant.

«Mais je n’ai envisagé de suivre l’informatique qu’en sixième, lorsque j’ai décidé de participer à un événement technologique à l’University College London, qui impliquait l’utilisation de cartes Arduino et de codage. Une carte Arduino est une carte de circuit imprimé que vous pouvez programmer pour contrôler l’éclairage, comme les écrans LED, ou si vous la connectez à un périphérique audio, vous pouvez faire de la musique.

«Ce qui m’a vraiment inspiré, c’est lorsqu’une oratrice parlait de la façon dont vous pouvez utiliser les cartes Arduino pour construire de grands projets artistiques en utilisant de grands panneaux LED et comment vous pouvez programmer l’éclairage pour qu’il commute et fasse des choses différentes avec. Cette personne a également expliqué qu’il n’y avait pas autant de femmes dans l’industrie de la technologie.

«La combinaison de l’art et de la technologie était la chose la plus importante pour moi.

«C’est peut-être la raison pour laquelle j’ai décidé de devenir ingénieur Web, parce que je travaille sur des choses avec lesquelles les gens interagissent. C’est le meilleur des deux mondes: le design et la technologie. »

Quels défis avez-vous rencontrés en allant d’école en université et comment les avez-vous affrontés?

«Je n’ai pas fait de maths au niveau A et beaucoup de gens diplômés en informatique le font. C’était l’une de mes plus grandes difficultés. Je suis allé à toutes les conférences et tutoriels et j’ai demandé l’aide des professeurs et j’ai demandé de l’aide à d’autres étudiants. J’ai amélioré mes compétences en mathématiques et j’ai pu très bien réussir mes examens. »

Dites-nous en plus sur ce que vous avez fait dans votre diplôme en informatique

«Les langages de codage que j’ai appris étaient Java, PHP, Python et SQL. Les gens peuvent suivre d’autres modules où vous en apprendrez sur différents langages de programmation, mais ces quatre sont essentiels. Dans la première et la deuxième année, vous apprenez les bases – back-end [any software and hardware the user doesn’t see] et frontal [anything they do see —computer program or operating system text and graphics] technologies, bases de données et côté théorique. »

Un conseil pour quelqu’un qui envisage une carrière en informatique?

“Être ouvert d’esprit. Avec la programmation, il n’y a parfois pas de bonne réponse. Il s’agit d’explorer, de jouer et de voir ce qui fonctionne. »