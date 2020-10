Le prochain épisode de Little People, Big World promet un drame majeur entre Matt Roloff et sa petite amie, Caryn Chandler. Dans un extrait de l’épisode de mardi soir, Chandler a dit à Roloff qu’elle “se sent” comme “il est” toujours marié “à son ex-femme Amy, qui prend son temps à déplacer ses affaires hors de la ferme qu’elle partageait avec Roloff. Amy et Roloff ont divorcé en 2016, et Amy est maintenant fiancée à Chris Marek.

Chandler, 53 ans, a déclaré qu’elle n’était pas surprise que Roloff “finisse par gérer tout ce qui doit être fait”, ce avec quoi elle n’a “aucun problème”. Elle craint que cela ne fasse qu’ajouter à la relation de Matt avec Amy et à la ferme et enlève leurs plans en Arizona. «Je ne veux juste pas ajouter une autre couche dessus», dit-elle. «C’est déjà une grande partie de la ferme, et nous allons en Arizona, et cela enlève un peu à notre personnel, ce qui est bien, mais continuer à y ajouter, cela ne me semble tout simplement pas juste.

Chandler a confronté Roloff, 58 ans, à ses inquiétudes, notant qu’Amy, 56 ans, prend son temps pour tout sortir de la maison de Roloff Farms. “Elle a besoin, comme, de toute une équipe de gens pour emballer des choses”, a expliqué Roloff. Il y a des tasses, des vases et des chandeliers en Chine qui doivent être soigneusement retirés et Amy est devenue «défensive» quand il l’a confrontée à propos du rythme lent. Roloff a dit plus tard à la caméra qu’il voulait donner à Amy “le temps et l’espace” dont elle avait besoin.

Bien que cela fasse plus de quatre ans depuis leur divorce, il est toujours difficile pour Amy de voir son ex-mari avec Chandler. La petite amie de Roloff travaillait comme gérante de la ferme et Amy a affirmé que Roloff et Chandler avaient commencé à communiquer de manière romantique alors qu’ils étaient encore mariés. Dans un épisode de 2018, Amy a admis qu’il était difficile de voir Chandler lors d’événements familiaux, note InTouch Weekly. «Caryn est une employée et entretient une relation personnelle avec mon ex-mari, il est donc toujours difficile d’inviter Caryn à certains événements familiaux. Je préfère minimiser l’interaction personnelle. Ce n’est pas sain pour moi», a-t-elle déclaré à le temps.

Amy a pris des mesures pour s’éloigner de la ferme, mais elle était de retour la semaine dernière pour la saison des citrouilles. Les choses seront un peu différentes cette année en raison de la pandémie de coronavirus. «Ce sera toujours un moment de plaisir en famille, mais un autre type de plaisir à cause des moments difficiles dans lesquels nous vivons», a-t-elle écrit sur Instagram. «Je serai là en costume pour aider aux festivités d’automne de la saison des citrouilles. J’espère voir certains d’entre vous en masque et dire bonjour.

Nouveaux épisodes de Little People, Big World diffusés les mardis à 21 h HE sur TLC. Le mois dernier, Amy a défendu la série, même si Roloff a affirmé que certaines scènes de la série étaient mises en scène pour un effet dramatique. “Je n’ai jamais été en mesure, quand nous avons filmé, que c’était scénarisé ou ‘faisons un drame ici’, ou ‘faisons ceci’ – ce n’est pas comme ça”, a déclaré l’amie d’Amy Lisa Dixon, qui est apparue dans la série, sur Instagram. vidéo avec Amy. “Donc, pour que les gens aient mentionné que d’autres membres de la distribution, c’est peut-être ce qu’ils font, mais ce n’est pas ce que vous faites.”