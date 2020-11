C

Les cas d’ovid-19 sont en baisse dans 21 quartiers d’arrondissement de Londres, selon les chiffres officiels d’aujourd’hui qui ont fait naître l’espoir que la ville puisse mettre le virus en retraite.

La plus forte baisse est à Kingston, qui a enregistré 262 cas confirmés au cours de la semaine précédant le 31 octobre, en baisse de 29,4% (ou 109 cas de moins), avec un taux glissant sur sept jours de 147,6 pour 100 000 personnes.

Kensington & Chelsea est tombé à 187 cas par semaine, soit une baisse de 24,6% (61 cas) et un taux de 119,8, suivi de Bromley sur 327, soit une baisse de 22,1% (93 cas), avec un taux de 98,4 , et Southwark sur 361, en baisse de 21,9% (101 cas), avec un taux de 113,2.

Selon les responsables de la santé, une partie de la baisse des cas est due au fait que moins de personnes se font tester pendant la mi-parcours. Malgré un retard dans la notification des cas, les taux de positivité des tests continuent d’augmenter et il y a également eu un nombre record de 2669 cas à Londres le lundi 2 novembre.

Mais les chefs de la santé sont optimistes sur le fait qu’il y a un réel changement dans la trajectoire de la maladie qui se développait depuis des semaines mais qui montre maintenant une légère baisse ou un plateau des cas confirmés dans les groupes d’âge plus âgés, et une baisse plus marquée dans 20 à 29 ans. -old.

Le professeur Kevin Fenton, directeur à Londres de Public Health England, a déclaré à BBC Radio London: «Nous voyons des signaux vraiment positifs.

«Il est peut-être trop tôt pour en faire un commentaire concluant, mais dans près des deux tiers de nos arrondissements, nous constatons une baisse des taux de cas … le nombre d’infections commence à diminuer.

Il a souligné que les chutes se sont produites environ deux semaines et demie après que la ville a été placée au niveau 2 et qu’il «anticiperait pleinement que les nouvelles mesures (verrouillage) contribueraient à faire baisser ces chiffres et ces taux».

À Haringey, le nombre de cas confirmés était de 364 dans la semaine précédant le 31 octobre, en baisse de 18,9% (85 cas), avec un taux de 135,5, à Camden 281, en baisse de 18,6% (64 cas), avec un taux de 104,1 , à Hackney et City of London 447, en baisse de 18,4 (101 cas), avec un taux de 153,7, à Ealing 650, en baisse de 17,4% (137 cas), avec un taux de 190,2, à Wandsworth 440, en baisse de 16,3% ( 86 cas), avec un taux de 133,5, à Hammersmith & Fulham 344, en baisse de 15,9% (65 cas), avec un taux de 185,8, et à Barnet 515, en baisse de 13,9% (83 cas), avec un taux de 130.1.

À Richmond, les cas hebdomadaires sont tombés à 281, en baisse de 13,5% (44), avec un taux de 141,9, à Islington à 308, en baisse de 13,2% (47 cas), avec un taux de 127, à Sutton à 227, en baisse 12,7% (33 cas), avec un taux de 110, à Enfield à 472, en baisse de 12,1% (65 cas), avec un taux de 141,4, à Hounslow à 477, en baisse de 8,4% (44 cas), et un taux de 175,7, en

Lewisham à 298, en baisse de 7,5% (24 cas), à un taux de 97,4, dans le Brent 408, en baisse de 3,5% (15 cas), avec un taux de 123,7, dans Tower Hamlets à 564, en baisse de 1,4% (huit cas), avec un taux de 173,7, à Barking et Dagenham à 329, en baisse de 1,8% (six cas), avec un taux de 154,5, et à Harrow à 373, en baisse de 1,3% (cinq cas), avec un taux de 148,5.

Avec des scènes de brèches de distanciation sociale à la veille du verrouillage national introduites hier, le député conservateur de Harrow East, Bob Blackman, a déclaré: «Personne ne veut de ce verrouillage partiel. Plus vite nous en sortirons, mieux ce sera, mais cela exigera que les gens se comportent bien. »

Le professeur Tim Spector du King’s College de Londres, dont l’application ZOE COVID Symptom Study de l’équipe est utilisée par des millions de personnes, a déclaré que les données suggéraient que le taux de transmission R dans la capitale était désormais de un, ce qui signifie que la maladie s’est stabilisée.

Il a souligné qu’il était trop tôt pour dire si les cas allaient maintenant diminuer ou augmenter.

Mais il a ajouté: «Dans l’ensemble, les chiffres sont encore trop élevés avec plus de 5 000 nouveaux cas par jour. Avec des niveaux aussi élevés de Covid-19 dans la population, nous devons tous faire ce que nous pouvons pour réduire ces chiffres.

«Il est vital que nous nous unissions tous afin de pouvoir sortir de ce dernier verrouillage le plus rapidement possible. Prenons soin de tous les Londoniens en respectant les restrictions et en restant à la maison dans la mesure du possible. Si nous pouvons réduire suffisamment les chiffres, nous pourrons peut-être tous profiter de quelque chose qui ressemblera à un Noël normal. »

Les cas confirmés sont toujours en augmentation dans 11 arrondissements, et les cas globaux sont estimés à deux à trois fois plus élevés, de manière significative en raison du nombre de personnes asymptomatiques atteintes de coronavirus.

À Merton, les cas hebdomadaires sont passés à 296, en hausse de 1% (trois cas), avec un taux de 143,3, à Redbridge à 596, en hausse de 2,6% (15 cas), avec un taux de 195,3, à Hillingdon à 563, en hausse 3,1% (17 cas), avec un taux de 183,5, à Westminster à 414, en hausse de 4,3% (17 cas), avec un taux de 158,4, à Croydon à 470, en hausse de 4,4% (20 cas), avec un taux de 121,5, et à Newham à 595, en hausse de 4,4 pour cent (25 cas), avec un taux de 168,5.

À Lambeth, il est passé à 499, soit une hausse de 4,6% (22 cas), avec un taux de 153,1, à Waltham Forest à 450, en hausse de 5,9% (25 cas), avec un taux de 162,5, à Greenwich à 348, en hausse de 7,4% (24 cas), avec un taux de 120,9, à Bexley à 360, en hausse de 8,4% (28 cas), avec un taux de 145, et à Havering à 546, en hausse de 27,6% (118 cas), avec un taux de 210,4.

Deux arrondissements, Bromley et Lewisham, sont maintenant tombés en dessous d’un taux de 100 nouveaux cas par semaine pour 100000 habitants, qui était l’un des seuils de déclenchement utilisés pour faire passer Londres du niveau 1 aux restrictions plus strictes de niveau 2.

Les chiffres de certains arrondissements, en particulier les plus riches, ont été faussés par les étudiants de ces régions testés positifs dans des universités d’autres régions du pays, mais comptés comme des cas locaux en raison d’un problème de signalement.