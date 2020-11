L

ondon atteindra aujourd’hui le chiffre historique de 100 000 cas de covidés diagnostiqués depuis le début de la pandémie.

Mais d’autres chiffres clés montrent que, contrairement à d’autres régions du pays, le système de santé de la capitale subit beaucoup moins de pression qu’au sommet de la première vague.

Le nombre de Londoniens qui meurent de covid continue d’augmenter, avec 79 décès au cours des sept derniers jours. Mais c’est environ un tiers des 232 enregistrés la semaine précédant l’imposition du premier lock-out national le 23 mars.

Les chiffres du gouvernement ont montré hier 2056 diagnostics supplémentaires de coronavirus à Londres, portant le total à 99486.

Il s’agit cependant d’une sous-estimation de l’ampleur réelle de la pandémie dans la capitale en raison d’un manque de tests dans la première vague et du fait que des milliers de personnes auront été asymptomatiques et n’auront donc pas cherché de test.

Le virus continue de se propager à Londres, mais à un rythme progressif plutôt qu’exponentiel. Au cours de la semaine du 27 octobre, 13 809 personnes ont été testées positives, soit un taux de 154 cas pour 100 000 habitants. Cela se compare à 12 173 cas et à un taux de 136 pour 100 000 pour la semaine précédente.

Pour l’Angleterre dans son ensemble, il y a eu 228 cas pour 100 000 habitants pour la semaine la plus récente, selon l’analyse de la Greater London Authority.

Le maire Sadiq Khan a profité aujourd’hui d’un discours liminaire pour critiquer le gouvernement pour le système de test et de traçabilité, qui a de plus en plus échoué à renvoyer les résultats des prélèvements dans la période clé de 24 heures et à trouver les contacts étroits des personnes dont le test est positif pour se les dire -isoler.

Il a accusé les ministres de «traiter les dirigeants locaux comme des adversaires ou avec suspicion, plutôt que comme des partenaires de confiance».

Cela avait abouti à la sous-traitance des tests et du traçage plutôt qu’à l’expansion des équipes de santé publique du conseil. «Si Covid-19 et les échecs du système de test et de traçabilité nous ont appris quelque chose, c’est que le pouvoir de stockage au niveau national ne fonctionne pas», a déclaré M. Khan à la conférence annuelle du Centre for London.

Londres est actuellement soumise à des restrictions de niveau 2 mais sera soumise à un deuxième verrouillage national à partir de jeudi.

À l’heure actuelle, il y a 857 patients covid dans les hôpitaux de la capitale, une augmentation de 33% par rapport aux 641 il y a une semaine. Il y avait 1515 patients covid dans les hôpitaux de Londres le 23 mars.

Parmi les patients covid actuellement admis, 131 sont sous ventilateurs, contre 97 une semaine plus tôt. Le nombre de ventilateurs au 23 mars n’a pas été révélé, mais au 2 avril, il y avait 673 patients ventilés à Londres. Ce chiffre est passé à plus de 1 000 sur les ventilateurs au sommet à la mi-avril.

Barking, Havering and Redbridge NHS Trust, qui gère l’hôpital Queen’s de Romford et l’hôpital King George d’Ilford, semble être le plus fréquenté de Londres avec covid à l’heure actuelle, avec environ 15% des lits occupés par des personnes atteintes du virus, selon un Analyse du Health Service Journal des statistiques du NHS.

L’hôpital de North Middlesex a environ 10,5 pour cent des lits occupés par des patients covid et Epsom et St Helier NHS Trust environ 8,7 pour cent.

Comparée au reste du pays, Londres continue d’être moins affectée en termes de cas globaux.

Malgré le poids de la première vague, elle a longtemps été dépassée par le Nord-Ouest en termes de cas, avec plus de 218 000 diagnostiqués. Le Yorkshire et le Humber devancent également Londres avec 133 000 cas.