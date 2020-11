T

Le nombre de cas de Covid-19 diagnostiqués à Londres a atteint des niveaux records, selon les derniers chiffres.

Au total, 3 929 cas ont été signalés dans la capitale la nuit dernière, et la moyenne dans la ville a atteint un nouveau sommet de 158,5 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours.

Mais il y avait d’autres preuves d’une ville divisée, avec des chiffres hebdomadaires «plus robustes» révélant des points chauds dans les arrondissements de l’est de Londres tels que Havering, Redbridge et Newham, mais des taux beaucoup plus bas dans des zones telles que Kensington et Chelsea, Southwark et Lewisham.

Un expert a déclaré que l’augmentation – qui reflète un pic national de nouveaux cas – correspondait probablement à une augmentation des taux d’infection au début du mois et a montré pourquoi le deuxième verrouillage national était nécessaire.

L’augmentation est également susceptible d’avoir été causée par une augmentation du nombre de Londoniens se faisant dépister, après une baisse des tests pendant les vacances à mi-parcours.

Il y avait des inquiétudes concernant l’augmentation du nombre d’infections chez les personnes de plus de 60 ans – en particulier le nombre de Londoniens de plus de 80 ans, qui sont les plus à risque de contracter le virus.

Public Health England a déclaré que le taux de 158,5 sur sept jours, signalé hier soir sur le «tableau de bord» du gouvernement covid, était le taux le plus élevé jamais enregistré, dépassant le chiffre de 157,8 le 26 octobre.

Le professeur Kevin Fenton, directeur régional de Londres pour Public Health England, a déclaré: «Les taux de Covid-19 à Londres ont récemment montré une image mitigée avec un ralentissement dans certains arrondissements mais une augmentation dans d’autres. Nous commençons à voir une stabilisation prometteuse, mais le nombre de cas a encore augmenté cette semaine, ce qui signifie qu’il n’y a pas de place pour la complaisance.

«Les cas continuent d’augmenter dans les plus de 60 ans et nous continuerons à voir plus d’hospitalisations si les taux de coronavirus dans la ville ne commencent pas à redescendre.

«Pour cette raison, il est d’une importance vitale que nous maximisions l’impact des restrictions nationales en respectant les règles et en continuant à suivre les conseils du gouvernement sur le lavage des mains, les couvertures faciales et la distance sociale. Moins vous voyez de personnes, plus vous contribuerez à arrêter la propagation du virus et à protéger vos proches. »

en relation

La majorité des cas signalés hier soir provenaient de tests effectués lundi et mardi – qui résulteraient d’infections contractées dans les jours précédant le début du deuxième verrouillage le 5 novembre.

Au cours des sept derniers jours, les taux de cas ont augmenté dans 20 arrondissements et diminué dans 12. Le taux de la capitale est bien en deçà du taux à l’échelle de l’Angleterre de 252,5 pour 100 000 habitants, mais a maintenant dépassé le taux en Écosse.

Havering a le taux le plus élevé du capital de 267,4. Mark Ansell, directeur de la santé publique de Havering, a déclaré: «Ceci est extrêmement préoccupant, d’autant plus que Havering a une population relativement âgée avec une forte proportion de résidents âgés de 60 ans et plus qui sont les plus à risque de maladies graves et de décès.

«Il y a encore une petite minorité de personnes et d’entreprises qui bafouent les règles, alors nous renforçons nos mesures d’application contre eux. Nous améliorons également l’accès aux tests, les modalités de recherche des contacts et fournissons un soutien financier aux résidents admissibles pendant l’isolement.

«Nous espérons que le verrouillage réduira le taux de propagation de l’infection. Mais ce n’est pas un problème uniquement pour Havering. À des moments différents, d’autres arrondissements de Londres ont été les plus durement touchés. Rien ne garantit que les taux n’augmenteront pas ailleurs dans le futur. »

Le chef du conseil de Havering, Damian White, a déclaré: «Le nombre de cas augmente pour tous les groupes d’âge et dans tous les quartiers de notre arrondissement.

«Plus récemment, nous avons commencé à voir le nombre de personnes âgées testées positives pour le coronavirus à Havering augmenter fortement. En tant que quartier avec la population la plus âgée de Londres, c’est particulièrement préoccupant.

Le rapport hebdomadaire de surveillance de la grippe et des covidus de Public Health England, également publié hier, a montré que le «taux de positivité» – le pourcentage de tests revenant avec un résultat positif – est resté inchangé dans la capitale à 10,4%.

Cela concerne les tests du «pilier 2» effectués dans les centres communautaires sans rendez-vous et au volant pour la période du 2 au 8 novembre et élimine toute augmentation des résultats de tests positifs causée par une augmentation des tests.

Le rapport de surveillance, qui comprenait certaines données recueillies jusqu’à mardi, a montré que les taux de cas étaient en baisse dans 17 arrondissements et en hausse dans 15.

Il a montré des taux particulièrement élevés dans cinq arrondissements voisins de l’est de Londres – Havering, Redbridge, Tower Hamlets, Barking et Dagenham et Newham.

Le maire de Newham, Rokhsana Fiaz, a déclaré que 715 résidents avaient été testés positifs la semaine dernière et que plus de 800 avaient été admis à l’hôpital, avec quatre autres décès.

Le professeur Liam Smeeth, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’il n’était «ni surpris ni trop consterné» par l’augmentation nationale des cas – un record de 33, 470 ont été signalés la nuit dernière – car cela correspondait à l’augmentation de la transmission virale qui a déclenché la nécessité du deuxième verrouillage.

Il a déclaré: «Les prochains jours seront cruciaux, et j’espère que nous commencerons à voir une réduction du nombre de cas. La réduction peut être assez graduelle, et si les nombres testés continuent d’augmenter, la réduction observée des cas peut ne pas être aussi spectaculaire que nous aimerions voir.

“Cependant, il est très probable que les mesures actuelles plus strictes pour réduire la propagation commenceront à se répercuter sur le nombre de cas que nous constatons.”