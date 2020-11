C

ases de Covid-19 sont en baisse dans 19 des 32 arrondissements de Londres, les chiffres officiels révèlent aujourd’hui dans une rare rafale de bonnes nouvelles pendant la crise épidémique.

Les baisses généralisées à travers la capitale sont un signe encourageant que la hausse des cas commence maintenant à plafonner.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, estime que la ville «voit les premiers signes indiquant que l’augmentation des infections dans la capitale a commencé à ralentir».

On pense cependant que le virus se propage toujours parmi les plus vulnérables de plus de 60 ans et que les hospitalisations augmentent, ce qui entraînera presque certainement plus de décès.

La baisse du nombre de cas confirmés dans de nombreux arrondissements soulèvera inévitablement des questions sur la question de savoir si Londres devrait être soumise au verrouillage national pour maîtriser la maladie, ou si cela se produit déjà avec plus de personnes travaillant à domicile et les mesures de niveau 2 commencent à avoir une impact.

Les chefs de la santé, cependant, pensent que la capitale a maintenant la possibilité de mettre correctement le virus en retraite si tous les Londoniens s’en tiennent aux nouvelles règles de verrouillage qui entrent en vigueur aujourd’hui.

Kingston a connu la plus forte baisse des cas confirmés, de 28,3% (ou 104 cas) à 264 dans la semaine précédant le 30 octobre, par rapport aux sept jours précédents. Son taux mobile sur sept jours est de 148,7 pour 100 000 habitants, selon les chiffres de Public Health England.

La baisse à Kensington & Chelsea est de 21,4% (53) à 195, avec un taux de 124,9, à Camden elle est de 18,1% (63) à 286, avec un taux de 105,9, à Hackney et à la ville de Londres, la chute est 16,8% (88) contre 436, avec un taux de 149,9.

À Ealing, la baisse est de 16,4% (126) à 643, avec un taux de 188,1, à Southwark de 15,7% (70) à 377, avec un taux de 118,2, à Wandsworth de 15,4% (80) à 438, avec un taux de 132,9, à Barnet de 13,3% (78) à 509, avec un taux de 128,6, à Bromley de 13,2% (53) à 347, avec un taux de 104,4, et Haringey de 11,4% (49) à 379, avec un taux de 141,1.

À Richmond, la baisse est de 10,9% (35) à 285 et un taux de 143,9, à Hammersmith & Fulham de 8,5% (34) à 366 et un taux de 197,7, à Brent de 8,5% (36) à 387 et un taux de 117,4, à Hounslow de 4,5% (23) à 491 et un taux de 180,8, à Enfield de 4,4% (23) à 497 et un taux de 148,9, à Islington de 3,8% (13) à 325 et un taux de 134, à Sutton de 3,3 pour cent (huit) à 238 et un taux de 115,3, à Tower Hamlets de 2,8 pour cent (16) à 546 et un taux de 168,1, et à Lewisham de 2,2 pour cent (sept ) à 312 et un taux de 102.

Un porte-parole du maire de Londres a déclaré: «Grâce aux efforts des Londoniens, nous voyons les premiers signes que l’augmentation des infections dans la capitale a commencé à ralentir, mais les cas restent élevés et le nombre de patients hospitalisés et sous ventilateurs continue. se lever.

«C’est pourquoi il est crucial que tous les Londoniens jouent leur rôle et suivent les dernières restrictions du gouvernement. Nous devons suivre les directives de santé publique si nous voulons ramener R en dessous de 1, réduire le nombre de cas et protéger le NHS.

«Le maire exhorte les Londoniens à continuer à faire tout ce qu’ils peuvent pour se protéger et à faire à nouveau l’énorme sacrifice collectif maintenant afin d’éviter encore plus de souffrances plus tard.

Trois arrondissements ont vu des augmentations à un chiffre des cas confirmés.

À Harrow, ils ont augmenté de 0,3% (un) à 369 et un taux de 146,9, à Westminster de 0,8% (trois) à 391 et un taux de 149,6, et à Redbridge de un% (six) à 583 et un taux de 191.

À Newham, les cas ont augmenté de 3,7% (21) à 589 et un taux de 166,8, à Hillingdon de 4,9% (26) à 561 et un taux de 182,8, à Croydon de 5,5% (24) à 459 et un taux de 118,7, à Lambeth de 6,8% (32) à 501 et un taux de 153,7, à Barking & Dagenham de 7,2% (23) à 342 et un taux de 160,6%, à Merton de 8,2% (23) à 305 et un taux de 147,7, à Waltham Forest de 15,1% (60) à 458 et un taux de 165,4, à Greenwich de 17,5% (53) à 356 et un taux de 123,6, à Bexley de 15,7% ( 49) à 362 et un taux de 145,8, et à Havering de 21,9 pour cent (91) à 506 et un taux de 195.

Les cas confirmés ne sont qu’un indicateur du niveau de la maladie, le nombre réel de cas étant estimé à deux à trois fois plus élevé.

Il y a une fluctuation naturelle des chiffres, il est donc trop tôt pour dire que les cas sont maintenant sur une tendance à la baisse.

Le taux de positivité, c’est-à-dire la proportion de personnes testées positives parmi celles testées, continuerait d’augmenter dans environ les deux tiers des arrondissements et de diminuer dans environ un tiers des arrondissements, et pour la capitale dans son ensemble, il est d’environ 7,7%.

Il y avait 990 patients Covid-19 dans les hôpitaux de Londres le 3 novembre, contre 792 le 27 octobre, et 145 patients Covid-19 dans des lits de ventilation mécanique dans les hôpitaux de Londres le 3 novembre, contre 118 patients le 27.

Les taux de coronavirus à Londres sont bien inférieurs à ceux des hotspots du Nord et des Midlands.

Le taux de mortalité dû à la maladie devrait être plus faible dans la deuxième vague que lors de la première avancée médicale donnée dans le traitement des patients.