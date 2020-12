E

Un Londonien très célibataire a été aujourd’hui invité à se joindre à la bataille pour maintenir la ville hors du rang 3, les chiffres officiels montrant que les cas de Covid-19 augmentaient dans plus des deux tiers des arrondissements.

Les députés et le maire Sadiq Khan ont appelé des millions de personnes à travers la capitale à s’en tenir à la distanciation sociale, à l’auto-isolement, au port de masques et à de bonnes règles d’hygiène et des conseils pour inverser la dernière vague de coronavirus.

Le nombre de cas confirmés augmente dans l’est de Londres, à l’exception de Redbridge qui a connu une très faible diminution dans la semaine précédant le 3 décembre, par rapport aux sept jours précédents.

Dans neuf arrondissements, le taux d’infection sur sept jours au 3 décembre était de plus de 200 nouveaux cas par semaine pour 100000 habitants, y compris à Havering (346), Barking et Dagenham (303,4), Redbridge (292,2), Waltham Forest (269,7), Bexley (246,1), Newham (243,5), Tower Hamlets (213,4), ainsi que Kingston dans le sud-ouest de Londres sur 202,8 et Enfield dans le nord de Londres sur 200,1.

Alors que Boris Johnson et d’autres ministres de haut rang sont prêts à décider des nouveaux niveaux dans une semaine, Nickie Aiken, députée conservatrice des villes de Londres et de Westminster, a déclaré au Standard: “ Nous voulons et avons besoin que Londres reste au niveau 2 plutôt qu’au niveau 3. .

«Chaque Londonien a un rôle à jouer à cet égard en respectant les règles.

«Chaque personne qui enfreint les règles augmente nos chances de passer au niveau 3.

«Nous devons travailler ensemble comme une seule ville pour assurer la survie de nos cafés, restaurants, magasins et autres entreprises et aussi pour protéger des vies.»

Londres est désormais la région avec le taux de Covid sur sept jours le plus élevé pour 100 000 habitants en Angleterre.

Le nombre de patients Covid admis à l’hôpital dans la capitale ces derniers jours pourrait augmenter ces derniers jours, bien que cela ne semble pas fortement.

Le système de santé de la ville est également mieux à même de faire face que de nombreux autres domaines avec une augmentation des admissions dans certains arrondissements, car les patients peuvent être emmenés dans d’autres hôpitaux, et il dispose également de l’énorme centre Nightingale si nécessaire.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a semblé laisser entendre que Londres pourrait rester au niveau 2 si les gens respectaient les règles.

Il a déclaré à Sky News: “Il existe des variations dans les arrondissements de Londres par arrondissement.

«Mais nous recevons des conseils du Centre conjoint de biosécurité et de ceux qui surveillent non seulement l’incidence du virus, mais aussi la pression exercée sur le NHS et nous gardons ces choses à l’étude.

«Mais bien sûr, ce que nous voulons faire, c’est voir des domaines si nous pouvons rester dans leur niveau actuel ou descendre d’un niveau.

“Mais cela nous oblige tous, en particulier à l’approche de Noël, à être vigilants.”

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a ajouté: «Le nombre de cas à Londres augmente à nouveau et si nous ne travaillons pas tous ensemble maintenant, nous pourrions être confrontés à des restrictions plus strictes dans la capitale.

«Les Londoniens ont travaillé incroyablement dur pour aider à réduire le nombre de cas auparavant, mais nous ne devons pas risquer de défaire tous les sacrifices qui ont été consentis en baissant la garde et en permettant aux cas d’augmenter encore avant Noël.»

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, et le ministre de Londres, Paul Scully, appellent également les gens à suivre les règles, craignant que l’euphorie des vaccins, le début des fêtes et la fin du verrouillage ne conduisent les gens à baisser leur garde contre le virus tueur.

À Havering, les cas sont en hausse de 28,8% au cours de la semaine précédant le 3 décembre, par rapport à la semaine précédente, Waltham Forest 27%, Hackney et la ville de Londres 25,3%, Barking et Dagenham 21,9%, Lewisham 20,9% et Greenwich 17,8 pour cent.

D’autres parties de la capitale ont également connu de fortes hausses, les quatre plus fortes augmentations en dehors de l’est de la ville.

Les cas augmentent dans 23 arrondissements et sont en hausse à Haringey de 49,2%, Harrow 43,7%, Bromley 36,2% et Merton 34,4%.

en relation

Cependant, neuf arrondissements, dont beaucoup dans le centre ou le sud de Londres, ont connu des chutes, avec des taux d’infection bien inférieurs dans bon nombre de ces régions, notamment à Richmond 80,3, Camden 87,8, Westminster 90,7, Hammersmith & Fulham 93,4 et Kensington et Chelsea 103,8.

Le taux de sept jours dans la capitale a atteint 174,1 pour 100 000 habitants le 3 décembre, après avoir culminé à 200 à la mi-novembre avant de tomber à 154,5 le 26.

Le député de Kensington, Felicity Buchan, a déclaré: «Je pense que Londres dans son ensemble est toujours très fermement dans le territoire de niveau 2, mais le taux de cas augmente.

«Il est très important que tout le monde se conforme aux restrictions actuelles afin que les taux de cas chutent – nous ne pouvons pas courir le risque que Londres entre dans le Tier 3. Ce serait dévastateur pour l’économie et notre mode de vie.»

Au sujet des grandes différences de taux d’infection entre les arrondissements, elle a ajouté: «Si ces disparités persistent, il faudra peut-être envisager une approche différenciée entre les arrondissements.

Les ministres ont envisagé de placer les grands arrondissements de Londres au niveau 3 et le reste de la ville au niveau 2 lorsque le verrouillage a pris fin le 2 décembre, mais ont décidé de ne pas diviser la capitale.

Les responsables de la santé et de la communauté, ainsi que certains députés, estiment qu’il serait difficile de contenir la maladie avec une hiérarchisation arrondissement par arrondissement étant donné les habitudes de travail et de style de vie des Londoniens, se déplaçant fréquemment entre différentes parties de la ville.

Les chiffres officiels en plein spectacle Haringey a enregistré 485 cas dans la semaine précédant le 3 décembre, en hausse de 160 par rapport à la semaine précédente (49,2%) avec un taux de 180,5, Herse 493 cas, en hausse de 150 (43,7%) avec un taux de 196,3, Bromley 583 cas, en hausse de 155 (36,2%) avec un taux de 175,4, Merton 391 cas, en hausse de 100 (34,4%) avec un taux de 189,3, Havering 898 cas, en hausse de 201 (28,8%) avec un taux de 346, Forêt de Waltham 747 cas, en hausse de 159 (27%) avec un taux de 269,7, Hackney et la ville de Londres 481 cas, en hausse de 97 (25,3%) avec un taux de 165,4, Kingston 360 cas, en hausse de 69 (23,7%) avec un taux de 202,8, Barking et Dagenham 646 cas, en hausse de 116 (21,9%) avec un taux de 303,4, et Lewisham 359 cas, en hausse de 62 (20,9%) avec un taux de 117,4.

Dans Bexley, il y a eu 611 cas, en hausse de 98 (19,1%) avec un taux de 246,1, Enfield 668 cas, 106 (18,9%) taux 200,1, Croydon 594 cas, en hausse de 91 (18,1%) avec un taux de 153,6, Greenwich 496 cas, en hausse de 75 (17,8%) avec un taux de 172,3, Wandsworth 392 cas, en hausse de 57 (17%) avec un taux de 118,9, Sutton 315 cas, en hausse de 45 (16,7%) avec un taux de 152,7, Barnet 656 cas, en hausse de 88 (15,5%) avec un taux de 165,7, Southwark 373 cas, en hausse de 50 (15,5%) avec un taux de 117, Lambeth 396 cas, en hausse de 45 (12,8%) avec un taux de 121,5, Islington 282 cas, en hausse de 27 (10,6%) avec un taux de 116,3, Newham 860 cas, en hausse de 71 (9%) avec un taux de 243,5, Hameaux de la tour 693 cas, en hausse de 25 (3,7%) avec un taux de 213,4, et Hillingdon 521 cas, en hausse de 19 (3,8%) avec un taux de 169,8.

Hammersmith et Fulham vu 173 cas, en baisse de 36 (17,2%) avec un taux de 93,4, Hounslow 401 cas, en baisse de 62 (13,4%) avec un taux de 147,7, Brent 483 cas, en baisse de 71 (12,8%) avec un taux de 146,5, Ealing 561 cas, en baisse de 65 (10,4%) avec un taux de 164,1, Kensington et Chelsea 162 cas, en baisse de 16 (9%) avec un taux de 103,8, Richmond 159 cas, en baisse de 13 (7,6%) avec un taux de 80,3, Westminster 237 cas, en baisse de 19 (7,4%) avec un taux de 90,7, Camden 237 cas, en baisse de 16 (6,3%) avec un taux de 87,8, et Redbridge 892 cas, en baisse de dix (1,1%) avec un taux de 292,2.