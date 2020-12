Casse le! Shakira devient un mème après sa dernière vidéo | Instagram

La belle chanteuse colombienne Shakira C’est devenu une tendance après la sortie de son dernier clip où il collabore avec le groupe Black Eyed Peas, qui connaît un succès retentissant depuis son lancement.

Shakira est la célébrité colombienne la plus vendue et aussi la deuxième chanteuse latino-américaine la plus titrée de tous les temps.

Tout au long de sa carrière artistique, la chanteuse a réussi à remporter de nombreux prix et est également la seule artiste d’Amérique du Sud à atteindre le numéro un du US Hot 100 Billboard, de l’Australia ARIA Chart et du UK Singles Chart.

Grâce à cela, le chanteur se distingue actuellement pour être l’une des célébrités les plus recherchées sur Google cette année, qui a également été marquée par la contingence sanitaire, et cela a en fait été annoncé par Google ce mardi 8 décembre dernier.

Voilà comment Shakira continue de triompher à 43 ans, tout d’abord pour son incroyable performance à la mi-temps du Super Bowl; Match final de la National Football League, le principal championnat de football professionnel aux États-Unis, dans lequel les champions de la Conférence nationale et de la Conférence américaine se font face, ce qui était une présentation électrisante qui a eu lieu presque au début l’année, plus précisément le 2 février dernier.

Puis, il a repris ses fonctions au cours du dernier mois de septembre, grâce à une photo qu’il a publiée sur bik1ni depuis son compte officiel sur le célèbre réseau social Instagram.

De plus, il nous a surpris encore une fois ce 4 décembre, comme son dernier événement de l’année, se démarquant avec le clip de sa chanson “Girl Like Me”.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Google partage chaque année une liste des 10 personnes les plus recherchées en 2020 et comme prévu, Shakira sans aucun doute il est apparu et en fait il a réussi à se positionner comme numéro 7.

Cependant, l’artiste était également considéré comme une cible facile pour les comédiens, qui n’arrêtent pas de faire des mèmes et la vérité est que la raison exacte n’est pas connue, car les réseaux ont tendance à être quelque peu déroutants.

Tout a commencé lorsque la chanteuse a décidé de dire à ses fans comment elle avait investi son temps ces derniers mois.

En fin de compte, il a annoncé qu’il avait suivi un cours de philosophie en ligne dans une grande université et qu’il avait déjà reçu son certificat, et cela a duré 4 semaines, et Shakira assure que ce fut toute une expérience.

D’autre part, en grande partie, le grand émoi que cette vidéo a provoqué est dû au fait que Shakira apparaît vêtue d’une tenue dans laquelle elle révèle sa silhouette, générant des milliers de commentaires où ils flattent la bonne forme physique dans laquelle elle est.

De plus, elle interprète une chorégraphie qui est déjà l’une des plus vues sur des plateformes telles qu’Instragram et TikTok, où la Colombienne a publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle semble danser et défie ses followers de suivre ses traces.

Quelques jours à peine après son lancement, “Girl Like Me” compte déjà plus de 60 millions de vues sur la plateforme YouTube, plateforme sur laquelle les photographies colombiennes sont la tendance numéro un.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, grâce à son haut niveau de ventes, sa polyvalence vocale et son succès mondial, l’a amenée à être décrite par Sony Music et Billboard sous le surnom de «Queen of Latin Pop».

En fait, différents conglomérats médiatiques la considèrent comme une icône mondiale de la musique latine, soulignant la grande influence qu’elle a eue sur la scène musicale, de ses débuts dans les années 1990 à nos jours, influençant l’introduction de divers artistes latins sur la scène musicale. Monde anglo-pop, après une carrière artistique de plus de 28 ans qui aurait vendu plus de 75 millions d’albums et de singles, faisant de la chanteuse l’un des artistes avec les ventes de disques les plus élevées de l’histoire.

