Préparez un délicieux petit-déjeuner sain de casserole d’épinards avec œuf, super rapide et facile à préparer.

Pour préparer la casserole d’épinards avec un œuf, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 k d’épinards frais (2 lb)

4 œufs

1 petit oignon coupé en cubes

Sel au goût

1 gousse d’ail

Poivre noir au goût

Un peu d’huile d’olive

préparation

Préchauffer le four à 390 ° F (200 ° C). Commencez ensuite par bien laver et désinfecter les épinards, égoutter et réserver.

Sur une planche à découper, hachez finement l’ail et coupez l’oignon en petits cubes. Ensuite, dans une casserole à feu moyen, ajoutez un peu d’huile et quand il est chaud, ajoutez l’oignon, laissez-le frire pendant 1-2 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit un peu transparent puis ajoutez l’ail. Laissez cuire encore une minute.

Ajouter ensuite les épinards préalablement lavés et égouttés et bien mélanger. Cuire de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les épinards soient tendres et aient diminué de taille. Retirer du feu et attendre qu’il refroidisse un peu pour pouvoir le manipuler.

Retirez les épinards de la casserole et égouttez l’excès d’eau dans un bol. Divisez en 4 parties

Sur une plaque à pâtisserie, placez du papier ciré. Participez et formez une cocotte en faisant un trou au centre pour l’œuf et disposez la cocotte sur la plaque à pâtisserie. Répétez avec les autres.

Placez les œufs dans chacune des casseroles et ajoutez un peu de sel et de poivre.

Cuire au four à 390 ° F (200 ° C) pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que le blanc soit cuit. Retirer du four et servir

A déguster chaud, vous pourrez l’accompagner de la sauce de votre choix.

