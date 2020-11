Le moment est venu où les fans de Star Wars attendaient plus d’un an: Diego Luna vient d’annoncer dans un tweet que tout est prêt pour commencer à filmer l’histoire du capitaine Cassian Andor, le spin-off tant attendu de le film Rogue One.

L’utilisateur de Twitter POED4MERON a partagé une vidéo dans laquelle l’acteur annonce que le le tournage est sur le point de commencer. Luna semble filmer depuis l’intérieur d’un gymnase alors qu’elle dit à ses fans en espagnol qu’elle est à Londres pour filmer la série.

DIEGO LUNA SE PRÉPARE À COMMENCER À FILMER LA SÉRIE CASSIENNE pic.twitter.com/qJBqUpB6NE – angel ✰ (@ POED4MERON) 11 novembre 2020

C’est une bonne nouvelle pour le spin-off de la série, qui avait connu une multitude de problèmes après l’arrêt obligatoire causé par l’urgence sanitaire du coronavirus. Disney a annoncé pour la première fois il y a un peu plus de deux ans que Luna reviendrait en tant que Cassian dans une nouvelle série d’action en direct exclusive à Disney Plus, qui servirait de préquelle au hit de 2016 Rogue One.

L’intrigue se concentrerait sur les jours de Cassian combattant dans la rébellion et plongerait dans les jours pratiquement inconnus entre la chute de la République et l’avènement de l’Empire conduit par Palpatine. L’émission rejoindrait The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor – qui commencera le tournage ce printemps – pour faire partie de la nouvelle expérience de franchise que Disney tente de créer sur l’histoire imaginée par George Lucas.

Cassian Andor aura sa propre série

Pour donner un peu de contexte: Dans Rogue One de Gareth Edwards, Cassian Andor est un officier voyou qui, avec Jyn Erso (Felicity Jones), dirige une équipe en mission pour voler les plans de l’Étoile de la mort et les livrer à la rébellion. . La mission est réussie, mais toute l’équipe rebelle est tuée dans la bataille finale du film, l’un des moments les plus dramatiques de la saga Star Wars et qui est devenu un exemple fréquent de ce qui peut être accompli avec des histoires liées à la franchise, beaucoup plus profonde, adulte et moins liée au tronc central de la saga originale.

Après le succès retentissant du film et des critiques, la nouvelle que Cassian reviendrait dans une série solo a généré beaucoup d’émotion parmi les fans, qui considèrent le personnage comme l’une des plus intéressantes des contributions récentes à la saga à son époque Disney.

Avec Cassian, la série ramènera également le droïde K-2SO (exprimé par Alan Tudyk). Initialement, le tournage de la série était censé commencer en juin de cette année, mais la réécriture du scénario a retardé la production et la pandémie de coronavirus a finalement mis le calendrier à l’arrêt complet.

Alors qu’il a été récemment rapporté que la série visait à commencer la production en octobre, le tournage a subi un autre retard en raison des conditions sanitaires en Angleterre. La série a subi quelques changements de production depuis que le tournage a été retardé: des changements de lieu – qui comprenaient des rumeurs de difficultés à trouver des talents derrière et devant la caméra – à Toby Haynes de Black Mirror remplaçant le showrunner Tony Gilroy. comme réalisateur des trois premiers épisodes car ce dernier n’a pas pu se rendre en Angleterre pour le tournage.

En plus de l’histoire d’un personnage apprécié par un fandom considéré comme particulièrement difficile à plaire, la série aura un casting luxueux qui comprend Stellan Skarsgård, Kyle Soller et Adria Arjona, bien qu’il n’ait pas encore été révélé quels personnages seront joués par les acteurs. dans la serie.

Jusqu’à présent, les détails entourant l’intrigue ont été en grande partie gardés secrets, bien que la plupart des descriptions l’appellent un “thriller d’espionnage”, qui est une tournure sobre et mature de l’histoire. Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série sur Disney Plus, mais les fans seront probablement ravis d’apprendre que l’acteur principal est prêt à commencer le voyage de Cassian vers le petit écran.

