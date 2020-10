Un jour après avoir éclairé Internet en annonçant qu’elle avait rejoint Twitch et recherchait des banderoles pour jouer le succès parmi nous avec, la représentante du Congrès de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a l’intention de jouer parmi nous avec Hasan «HasanAbi» Piker et Imane «Pokimane» Anys, deux des plus grandes personnalités de Twitch.

Piker est un streamer progressif populaire, anciennement de The Young Turks. (Si vous avez essayé de regarder un débat politique sur Twitch cette année, vous avez probablement vu son stream.) Anys, en revanche, est moins explicitement politique mais est l’une des personnes les plus célèbres de Twitch, avec 6 millions abonnés sur le site.

L’idée du flux AOC Among Us est, naturellement, de retirer le vote – si vous lisez ceci et que vous n’avez pas prévu d’aller voter, faites-le! – et ça promet d’être un bon moment. Vous pouvez voir AOC en direct sur Twitch à 21 h HE.

Dans d’autres nouvelles, sans doute sans rapport, le représentant Ilhan Omar du Minnesota a rejoint Twitch aujourd’hui. Sa photo de profil, naturellement, est elle en tant que pilote Gundam. Les règles d’Internet.

AOC et Omar ne sont que les deux derniers politiciens à rejoindre Twitch – Bernie Sanders a commencé à diffuser sur le site la nuit du premier débat démocrate pour les élections de 2020, et la campagne de Donald Trump maintient également une présence sur le site. Espérons que ce ne soit pas la seule fois où AOC décide de rendre hommage à Twitch de sa présence.