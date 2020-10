Catelynn Lowell prend la chaleur des fans après avoir été vue avec un paquet de cigarettes dans sa voiture. La star de Teen Mom OG a posté pour la caméra montrant ses nouveaux cheveux, mais tout ce sur quoi certains fans pouvaient sembler se concentrer était le paquet de Marlboro Menthols dans la portière de sa voiture. Ses partisans n’ont pas tardé à lui sauter dessus, critiquant le tabagisme dans la voiture quand elle a une fille qui monte également avec elle.

“Sérieusement qui fume encore dans leur voiture ??” une personne a écrit selon The Sun via The Hollywood Gossip. “Surtout quand vous avez des enfants. Vous les connaissez et tous leurs s… sent la fumée.” Quelqu’un d’autre a écrit: “Elle a été filmée en train de fumer pendant que Nova était dans la voiture, aussi”, tandis qu’un autre a répondu: “Et se tenant à 6 pouces de Nova.”

Alors que plusieurs des commentaires faisaient honte à la mère, il y en avait aussi plusieurs en faveur de son nouveau look et ont refusé de la faire tomber. “J’adore! Une si jolie couleur!” une personne a dit, tandis qu’une autre a écrit: “Le violet vous va très bien !! Convient parfaitement à votre teint et fait ressortir vos yeux !! Elle a fait un excellent travail.”

Récemment, Lowell a révélé qu’elle craignait que sa fille ait été exposée à un délinquant sexuel enregistré dans une garderie pour enfants. Elle a partagé plusieurs captures d’écran sur Instagram comme preuve présumée que le mari du propriétaire de la garderie est un délinquant sexuel présumé. Le propriétaire, Chris Vabuskirk, affirme que son mari Tim n’a jamais été autorisé à entrer sur les lieux lorsque les enfants étaient à la garderie. En août, elle a partagé ces captures d’écran qui montraient une publication sur Facebook dans laquelle une personne disait aux parents de sortir leurs enfants de la garderie de Cosy Corner parce que Tim Vabuskirk est un «f— prédateur qui agresse les enfants».

Lowell a inclus des détails sur la garderie, ainsi qu’une page montrant Tim figurant sur le registre public des délinquants sexuels du Michigan. “Je suis ABSOLUMENT dégoûté !!!! S’IL VOUS PLAÎT si vous avez des enfants qui vont ici, VEUILLEZ les supprimer !!!!” Lowell a écrit dans une légende. Elle a révélé plus tard à Celeb Magazine qu’elle n’avait jamais été au courant de son arrestation en premier lieu. «J’ai appris il y a trois jours que son mari était sur la liste des délinquants sexuels pour avoir fait quelque chose à sa belle-fille», a-t-elle déclaré.

Nova a dit à sa mère qu’elle n’avait jamais vu Tim dire: «Ce soir, j’ai montré à Nova une photo du mari de Chris, Tim, lui demandant si elle avait déjà vu cet homme et elle m’a dit non. Je lui ai demandé 5 fois différentes … parce que S’il touchait mon enfant? Parce que tout est ressorti de la façon dont il était à la garderie et a également emmené les enfants seuls sur leur «sentier de la nature».