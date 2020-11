FitzGerald, 49 ans, a déclaré que les choses allaient “bien” entre elle et son mari de 51 ans, dix ans à peine après avoir été photographié en train d’embrasser James, 31 ans, à Rome.

Elle a déclaré à un journaliste de Mail Online: «Nous allons bien, merci beaucoup, oui nous le sommes. Les choses vont bien entre nous.

Cela vient après que des sources proches du couple auraient déclaré qu’ils «travaillaient sur leurs problèmes» et étaient convaincus que leur relation survivrait au scandale.

Dominic West et Lily James

/ Dave Benett / . pour Har

Après la controverse au début d’octobre, West est rentré chez lui et a posé pour des photos à l’extérieur de leur maison dans les Cotswolds.

Les Wests ont déclaré plus tard que leur mariage était «fort» et qu’ils étaient «très bien ensemble».

Un ami proche de Catherine aurait déclaré: «Oui, Catherine a été dévastée et humiliée par les photos de Dom avec Lily. Et son point de vue sur l’infidélité est bien documenté et clair.

«Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais cela ne signifie pas que leur mariage est proche de la fin. Ils ont eu des discussions difficiles mais sont toujours très ensemble.

«Ils ont une belle famille et elle veut faire tout ce qu’elle peut pour la garder ensemble.»

Le couple a été vu ensemble mardi en courant dans le village où ils vivent.

James et West joueront ensemble dans l’adaptation de la BBC de The Pursuit Of Love, qui a commencé le tournage en juillet. West joue le père du personnage de James.