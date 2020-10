Suite à l’annonce du décès de Sean Connery, beaucoup de ceux qui ont travaillé à ses côtés tout au long de sa carrière se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Catherine Zeta-Jones, qui a joué aux côtés de Connery dans le film Entrapment de 1999, lui a écrit un bel hommage sur Instagram. Dans son message, elle a noté qu’elle n’envoyait rien d’autre que de l’amour à l’épouse de Connery, Micheline Roquebrune, et au reste de sa famille pendant cette période difficile.

Zeta-Jones a publié une photo des coulisses de son passage avec Connery pour honorer l’acteur décédé. À côté de la photo, elle a écrit: “Adieu mon ami. Je t’aime Sean Connery de tout mon cœur. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, je chérirai chaque instant que j’ai partagé avec vous.” Elle a terminé son message en envoyant son amour à Roquebrune et au reste de la famille de Connery. Dans sa signature, elle a même inclus le surnom que l’acteur décédé l’a probablement appelée, comme elle l’a écrit, «J’adore« l’enfant ».

Samedi, de nombreuses sources ont rapporté que Connery est décédé à l’âge de 90 ans. Selon son fils, Jason Connery, l’acteur était malade pendant un certain temps avant sa mort. Jason, que Connery a partagé avec sa première femme, Diane Cilento, a également déclaré qu’il était mort dans son sommeil vendredi soir aux Bahamas entouré de ses proches. «Nous travaillons tous à comprendre cet énorme événement tel qu’il ne s’est produit que récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps», a déclaré Jason à la BBC. “Une triste journée pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur.”

Connery est devenu célèbre dans le monde entier après avoir incarné l’emblématique James Bond dans Dr.No en 1962.Il est apparu dans une multitude d’autres films de Bond, notamment Goldfinger, Diamonds Are Forever et Never Say Never Again, ce dernier étant la dernière fois qu’il a joué. Agent 007. Les producteurs de Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont publié une déclaration sur le décès de Connery dans laquelle ils ont déclaré que l’acteur décédé “était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces inoubliables. mots “le nom est Bond … James Bond”. ” Les producteurs ont ajouté: “Il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants.”