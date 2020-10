Matt Reeves ‘The Batman a commencé la production au début de 2020 mais, comme beaucoup de tournages, a dû arrêter le tournage à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. L’équipe est de retour dans le tournage et après avoir surmonté de nouvelles difficultés dues au présumé positif de son protagoniste, Robert Pattinson, le tournage se poursuit de plus en plus. Et précisément de l’ensemble viennent de nouvelles images du protagoniste avec Catwoman.

L’utilisateur de Twitter @joshuamellin a partagé une courte vidéo dans laquelle vous pouvez voir Robert Pattinson et Zoe Kravitz caractérisés comme leurs personnages des bandes dessinées de DC et conduisant des motos à toute vitesse. L’internaute a également publié plusieurs photos de la scène, images dans lesquelles on voit un pont avec des affiches de Gotham.

Bien que la première bande-annonce de The Batman ait promis au moins une scène de combat entre Bruce Wayne et Catwoman, la nouvelle vidéo semble indiquer que, comme c’est souvent le cas, les deux personnages finiront par travailler ensemble.

@TheBatman production le long du Wells Street Bridge à Chicago

Batman et Catwoman chevauchent dans le sable

https://twitter.com/JoshuaMellin/status/1320300469135249408/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1320300469135249408%7Ctwgwg3% 5Esharmen_mb_mbentgo3% 5Esharmargeta_mbentgo3% 5Esharmargeta_mb_mbentgo 3 2F26-10-2020% 2F3883686

Et c’est que Catwoman et Batman ont souvent été des alliés dans les bandes dessinées … et aussi sur grand écran. Le protagoniste aura besoin d’aide pour affronter Penguin et Enigma, deux des méchants emblématiques de la bande dessinée joués sur grand écran par Colin Farrell et Paul Dano respectivement.

Alors que Batman est un personnage qui a été représenté à de nombreuses reprises au cinéma et à la télévision, Reeves a promis de livrer un remake de lui dans ce film. «Il n’est pas encore le symbole de l’espoir. Il reste une légende grandissante. Les gens se demandent si cela existe. C’est l’une des choses dont l’histoire va traiter », a déclaré le réalisateur à propos du contexte de l’intrigue.

Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright comme James Gordon, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et John Turturro comme Carmine Falcone complètent le casting du film, qui sortira en salles le 4 mars 2022.

