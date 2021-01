Causo Natti Natasha furor montrant ses charmes en haut rose | Instagram

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha Elle a montré toute la beauté de son abdomen tonique avec un petit haut rose, permettant à ses charmes avant d’être appréciés dans une large mesure et anéantissant les réactions de ses partisans.

Nul doute que la jeune chanteuse est complètement fascinée en montrant beaucoup de peau de temps en temps via son compte Instagram officiel.

Natti Natasha est l’une des femmes reggaeton les plus sensuelles de l’industrie de la musique urbaine et à travers les réseaux sociaux, la chanteuse exploite sa beauté incomparable et aime le faire, en fait cela l’a clairement montré dans une récente interview avec Univision pour le programme. Réveillez l’Amérique.

La chanteuse a même fait remarquer que si cela ne tenait qu’à elle, ses publications pourraient monter beaucoup plus de ton automatiquement, cependant, sur le réseau social Instagram, elles ne le permettent pas.

Le 20 juin, Natti Natasha a posé avec un pantalon de commando, bas jusqu’aux hanches qui lui a laissé tout le ventre défait, grâce aussi à la top en rose Avec un décolleté en V, la publication servait à l’époque à promouvoir une fois de plus la célèbre marque de vêtements Fashion Nova.

Ceci est un autre haut rose avec lequel Natti Natasha a réussi à faire disparaître les yeux de ses fans, cliquez ici pour voir la photo.

Le toxique que vous lâchez #Quemaltefue », a écrit Natti sur la photographie de Natti Natasha.

Comme prévu, la photographie a provoqué une grande fureur sur Instagram, car à ce jour, elle compte plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses millions de followers.

Actuellement, Natti Natasha est au sommet de sa carrière musicale, elle est également devenue un symbole s3xual de l’industrie du genre urbain, car sa silhouette spectaculaire attire les adeptes et son talent les accroche.

Le plus beau toxique »,« Inégalé »,« Parfait »sont quelques-uns des commentaires laissés par les fans qui ont fondu pour elle.

Bien qu’elle soit très bonne dans ce qu’elle fait et qu’elle soit professionnelle, Natti Natasha ne se lasse pas de préciser que tout son succès est dû à une grande équipe qui l’accompagne et surtout à tous ses fans.

C’est ainsi que le chanteur dominicain a eu un grand impact avec cette photographie dans ce petit haut qui avait l’air vraiment incroyable.

C’est ainsi que le célèbre reggaeton montre qu’avec le temps et à 34 ans, elle est aujourd’hui l’une des célébrités les plus représentatives du genre urbain et est également dans l’un de ses meilleurs moments professionnels.

Natti Natasha est l’une des dominicaines les plus célèbres et les plus talentueuses du moment, avec ses 10 ans de carrière, elle a réussi à conquérir son grand public au jour le jour et actuellement à 34 ans, elle prétend être l’une des femmes les plus réussies et les plus belles du monde. monde artistique.

Il est à noter qu’à plusieurs reprises, la belle Latina a montré que pour être aussi belle, il faut faire de l’exercice quotidiennement et faire attention en particulier à la nourriture que vous mangez.

Cependant, en plus de son talent inégalé, de sa beauté et de sa sensualité, elle est devenue une communauté de fans sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle compte plus de 27 millions de followers.

Eh bien, aujourd’hui consolidée comme l’une des célébrités latines les plus suivies dans le monde virtuel, elle est aussi l’un des réveils les plus passionnés avec ses poses enflammées aux tenues révélatrices.

