Un groupe de nouveaux interprètes a été ajouté à la programmation des prochains CMT Music Awards, avec Caylee Hammack, Hardy, Ingrid Andress, Mickey Guyton, Riley Green et Travis Denning prêts à prendre la Ram Trucks Side Stage à différents moments du spectacle.

Hammack interprétera sa chanson “Just Friends”, Hardy partagera son single actuel “One Beer”, Andress chantera “Lady Like”, Guyton interprétera son single “Heaven Down Here”, Green proposera “If It Was not For Trucks “et Denning monteront sur scène avec” After A Few “. La programmation de Ram Side Stage suit l’engagement 50/50 que CMT a pris plus tôt cette année, instituant une parité de diffusion vidéo égale pour les artistes féminins et masculins sur les chaînes CMT et CMT Music. Cet engagement a été suivi par le lancement de CMT Equal Play, l’initiative de la marque visant à «créer une action mesurable à l’échelle de l’industrie et augmenter considérablement la représentation féminine dans la musique country».

Les artistes précédemment annoncés pour le spectacle incluent Ashley McBryde, Dan + Shay, Kane Brown, Little Big Town, Luke Bryan et Maren Morris. McBryde, Dan + Shay, Kelsea Ballerini, Luke Combs, Sam Hunt et Thomas Rhett ont tous le plus de nominations cette année avec trois chacun. Blanco Brown, Hammack, Gabby Barrett, Gwen Stefani, Halsey, Andress, Marshmello, Green, Tanya Tucker, The Highwomen et Denning ont tous reçu leurs premières nominations cette année.

Les CMT Music Awards 2020 seront diffusés le mercredi 21 octobre à 20 h HE sur CMT. Le spectacle aura lieu dans un nouveau format et comportera des performances en plein air “dans et autour” de Nashville. Il sera diffusé sur CMT avec une diffusion simultanée sur six réseaux sur MTV, MTV2, Logo, Paramount Network, Pop et TV Land. Des artistes supplémentaires et un hôte seront annoncés à une date ultérieure.

L’émission était initialement prévue pour juin 2020 mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, et les nominés ont été annoncés le mois dernier. Consultez la liste complète des nominations ici et votez pour vos vidéos préférées sur vote.cmt.com. Le vote se poursuit jusqu’à 12 h HE le lundi 12 octobre, date à laquelle les cinq finalistes de la vidéo de l’année seront dévoilés.