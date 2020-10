Le nouveau drame surnaturel de CBS, Evil, obtient une exposition supplémentaire avant le début de la saison 2 grâce à un accord que le réseau a conclu avec Netflix en septembre. Le plan a fonctionné jusqu’à présent, car l’émission a été propulsée dans le Top 10 sur Netflix depuis la publication de la première saison le 1er octobre. Lundi, l’émission est classée n ° 8, juste derrière Schitt’s Creek, une autre émission qui a obtenu une ligne de vie incroyable après son arrivée sur Netflix.

CBS Television Studios a conclu un accord avec Netflix pour amener Evil and The Unicorn sur le streamer, même si les deux sont disponibles sur CBS All Access, a rapporté Variety le mois dernier. On ne sait pas combien de temps l’accord durera, mais il s’agit d’un accord non exclusif. CBS All Access aura également des épisodes des deuxièmes saisons des émissions une fois qu’elles commenceront.

L’accord Netflix est similaire à ceux que d’autres réseaux de diffusion ont conclu avec le géant du streaming dans le but d’obtenir une plus grande visibilité des émissions. Cela a fonctionné pour Good Girls de NBC et en particulier Riverdale de The CW, qui a vu son audience augmenter après la mise à disposition de sa première saison sur Netflix. La plus grande réussite de «l’effet Netflix» est sans conteste Schitt’s Creek, qui a peu attiré l’attention sur Pop TV aux États-Unis avant la sortie de ses trois premières saisons sur Netflix. L’émission a parcouru la vague Netflix à travers sa sixième et dernière saison, qui a remporté l’Emmy pour la série comique exceptionnelle.

Evil et The Unicorn devraient tous deux revenir pour la deuxième saison. La production des deux émissions scénarisées a été suspendue pendant des mois au cours de l’été en raison de la pandémie de coronavirus et ils ne devraient pas revenir avant novembre, donnant aux nouveaux fans suffisamment de temps pour rattraper Netflix. Ils seront tous deux diffusés le jeudi sur CBS.

La première saison d’Evil a duré 13 épisodes et a été créée par Robert et Michelle King de The Good Wife. Katja Herbers incarne le Dr Kristen Bouchard, une scientifique médico-légale sceptique qui enquête sur des incidents surnaturels. Elle travaille avec Mike Colter (Luke Cage), qui joue David Acosta, un ancien journaliste étudiant pour devenir prêtre catholique. L’émission met également en vedette Aasif Mandvi, Kurt Fuller, Marti Matulis, Brooklyn Shuck, Skylar Grey, Maddy Crocco, Dalya Knapp, Christine Lahti et Michael Emerson.

The Unicorn est une sitcom à caméra unique créée par Bill Martin, Mike Schiff et Grady Cooper. Walton Goggins incarne Wade, un père récemment veuf de deux filles dont les amis le poussent à rejoindre un site de rencontre. Rob Corddry, Omar Miller, Maya Lynn Robinson et Michaela Watkins jouent le rôle des amis de Wade, tandis que Ruby Jay et Makenzie Moss jouent ses filles.