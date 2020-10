Le programme d’automne de CBS ressemble beaucoup plus à un calendrier d’automne, avec la fixation de dates de première pour neuf des 18 émissions de retour qui ont maintenant des épisodes complets dans la boîte – y compris le NCIS bien regardé et ses nombreux descendants, plus Young Sheldon et la maman soudainement sans Anna Faris.

La comédie de première année B Positive, avec Thomas Middleditch (Silicon Valley) et Annaleigh Ashford (Masters of Sex), marque également une première date.

Cela dit, toute la programmation du vendredi soir du réseau attend toujours les dates des premières, tout comme Bull, Evil et l’équipe de post-production SEAL, entre autres.

À noter également, les épisodes de «Fan Favorite» des 17 saisons précédentes de NCIS se termineront dimanche soir à partir du 8 novembre, probablement jusqu’à ce que The Equalizer de Queen Latifah soit prêt à rejoindre le mélange (où il mènera à NCIS: LA et la Nouvelle-Orléans) .

JEUDI NOV. 5

20 h Première de la saison 4 de Young Sheldon

20h30 Première de la série B POSITIVE

21 h Première de la saison 8 de maman

DIMANCHE, NOV. 8

20h30 NCIS: première de la saison 12 à Los Angeles

21h30 NCIS: Première de la saison 7 à la Nouvelle-Orléans

22h30 NCIS (épisodes préférés des fans)

MERCREDI NOV. 11

21 h SWAT Saison 4 (première de deux heures, obtenez un scoop)

LUNDI NOV. 16

20 h Première de la saison 3 du quartier

20h30 Première de la saison 2 de Bob Hearts Abishola

21 h Première de la saison 2 de All Rise

MARDI, NOV. 17

20 h Première de la saison 18 du NCIS

‘AUTOMNE’ MONTRE TOUJOURS EN ATTENTE D’UNE DATE DE PREMIERE: Blue Bloods, Bull, THE EQUALIZER, Evil, FBI, FBI: Most Wanted, MacGyver, Magnum PI, SEAL Team et The Unicorn

Blood & Treasure, CLARICE et Survivor (automne 2021)

Broke, Carol’s Second Act, God Friended Me, Man With a Plan and Tommy

