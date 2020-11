CBS a entendu les appels à plus de diversité dans ses émissions de télé-réalité à succès … et elle s’engage à y parvenir.

Le réseau affirme que ses émissions non scénarisées – y compris les très populaires “Survivor”, “Big Brother” et “Love Island” – auront au moins 50 pour cent de noirs, autochtones et personnes de couleur (BIPOC) à partir de 2021- 22 saison.

En outre, CBS promet d’engager au moins 25% de son budget de développement annuel non scénarisé dans des projets créés ou co-créés par des minorités … et a fixé un objectif de 40% de représentation du BIPOC dans les salles des écrivains l’année prochaine également.

Président-directeur général de CBS Entertainment Group George Cheeks dit … “Le genre de télé-réalité est un domaine qui est particulièrement sous-représenté et doit être plus inclusif à travers le développement, le casting, la production et toutes les phases de la narration.”

Cheeks dit que la promesse de diversité du réseau n’est que la première étape dans la découverte de nouvelles voix pour le contenu, et qu’elle va de pair avec un partenariat de production avec la NAACP.

Comme vous le savez peut-être … CBS a été la cible de controverses raciales sur ses programmes de télé-réalité ces dernières années, en particulier avec “Big Brother”. Les invités ont été critiqués pour avoir fait un blague à caractère raciste à propos d’un autre invité asiatique en juillet 2019, et il y avait eu une controverse de n mots l’année précédente.

De même, “Survivor” a pris la chaleur pendant de nombreuses années pour un manque de diversité parmi ses castings … et un prétendu favoritisme des joueurs blancs sur les joueurs minoritaires.

CBS affirme que son objectif est de changer tout cela.