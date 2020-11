Lundi, CBS a fait part de son intention d’incorporer plus de diversité dans les moulages de plusieurs de ses émissions de télé-réalité très médiatisées telles que Big Brother, Survivor et Love Island. Le réseau a promis qu’à l’avenir, tous les programmes non scénarisés présenteront des moulages comprenant 50% des candidats noirs, autochtones et des personnes de couleur. Ces changements entreront en vigueur pour la saison de diffusion 2021-2022.

En plus d’annoncer que la moitié des castings sur des programmes non scénarisés tels que Survivor, The Amazing Race et Big Brother seront des gens de couleur, le réseau a également partagé ses autres plans sur ce front. Selon un communiqué de presse partagé par CBS, le réseau allouera au moins un quart de son budget annuel de développement non scénarisé à des projets créés ou co-créés par des individus de couleur. Ce changement entrera également en vigueur pour la saison de diffusion 2021-2022. Lorsqu’il s’agira de faire de la programmation non scénarisée à l’avenir, le réseau contribuera à développer des initiatives avec ses partenaires de production afin d’élargir la diversité des équipes de création et de production qui donnent vie à ces émissions.

«Le genre de télé-réalité est un domaine qui est particulièrement sous-représenté, et doit être plus inclusif dans le développement, le casting, la production et toutes les phases de la narration», a déclaré George Cheeks, président et chef de la direction de CBS Entertainment Group, à propos de ces changements. «Alors que nous nous efforçons d’améliorer tous ces aspects créatifs, les engagements annoncés aujourd’hui sont des premières étapes importantes dans la recherche de nouvelles voix pour créer du contenu et élargir davantage la diversité de notre programmation non scénarisée, ainsi que sur notre réseau.»

Cette annonce intervient plusieurs mois après que le réseau a partagé ses engagements en matière de diversité pour la programmation scénarisée. En juillet, CBS a annoncé qu’elle allouerait un minimum de 25% de ses futurs budgets de développement de scénarios à des projets créés ou co-créés par des personnes noires, autochtones ou de couleur. De plus, le réseau souhaite que les salles des scénaristes de sa programmation scénarisée aient au moins 40% de représentation pour les personnes de couleur. Tout comme les changements annoncés pour sa programmation non scénarisée, ces changements pour le contenu scénarisé du réseau entreront en vigueur pour la saison de diffusion 2021-2022. CBS vise également à faire ce pourcentage pour les salles de leurs écrivains de 50% pour la saison de diffusion suivante en 2022-2023. Compte tenu de ces changements, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une représentation encore plus nécessaire sur leurs émissions de téléréalité préférées (et leurs émissions scénarisées) dans un proche avenir. Divulgation: PopCulture appartient à CBS Interactive, une division de ViacomCBS.