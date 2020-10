CBS raccourcit les saisons à venir d’émissions comme NCIS et Blue Bloods, ainsi que d’autres séries à succès, au milieu des retards causés par la pandémie COVID-19. Selon TV Line, la commande de saison courte affectera un total de huit émissions à ce jour. Il peut y avoir d’autres émissions touchées plus tard, mais cela n’a pas été déterminé pour le moment.

Selon les termes de la nouvelle commande, les émissions suivantes seront toutes réduites à 16 épisodes: Blue Bloods, Bull, Magnum PI, NCIS,

NCIS: La Nouvelle-Orléans et l’équipe SEAL. NCIS: Los Angeles et The Neighborhood recevront 18 épisodes. Aucune décision n’a encore été prise concernant Mom, Young Sheldon, All Rise et SWAT Une émission qui restera la même est The Unicorn, qui ne comptait déjà que 13 épisodes pour sa deuxième saison.

CBS #NCIS, #BlueBloods et autres obtiennent des saisons plus courtes au milieu des retards liés au COVID et de l’augmentation des dépenses https://t.co/b0onp3M7w2 – TVLine.com (@TVLine) 27 octobre 2020

Les nouveaux changements semblent refléter les retards de production dus à la pandémie, ainsi que toutes les mesures de sécurité nécessaires qui doivent être mises en œuvre pour filmer. Alors que de nombreuses émissions sont de retour en production, à la suite de l’arrêt de masse plus tôt cette année lorsque le coronavirus a augmenté pour la première fois, certains essaient toujours de trouver le meilleur moyen de reprendre. En ce qui concerne les nouvelles saisons de CBS, elles débuteront le 5 novembre avec Young Sheldon, une nouvelle comédie intitulée B Positive and Mom.

Le co-showrunner du NCIS, Frank Cardea, a précédemment parlé avec TV Line de ce qui avait été prévu pour la finale, avant qu’il ne soit coupé en raison de l’oandémique. Il a révélé que la série aurait eu “une fin très surprenante” mais n’avait pas vraiment “de cliffhanger”. Il a ajouté: “Nous prévoyons d’aller de l’avant avec l’épisode au début de la saison 18, mais nous réévaluerons probablement la fin le moment venu.” Cardea a ensuite décrit la “flexibilité” dont ils disposaient pour la nouvelle saison, en disant: “Nous pouvons à peu près diffuser les six premiers épisodes dans l’ordre de notre choix.”

Cardea a également parlé avec Entertainment Tonight et a offert un aperçu de ce à quoi les fans pourraient s’attendre pour la première de la saison 17 du NCIS. “Certains de nos autres personnages vont découvrir de nouvelles choses les uns sur les autres, certainement Kasie (Diona Reasonover), qui est le dernier membre de notre casting”, a-t-il partagé. “Nous faisons également progresser les relations entre nos personnages existants.”