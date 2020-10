Début septembre, Anna Faris a annoncé qu’elle ne reviendrait pas à Mom pour la saison 8. La nouvelle a été un choc majeur pour les fans de la série, puisque Faris était l’une des principales stars de la série aux côtés d’Allison Janney. Mardi, CBS a publié des teasers pour toute sa programmation à venir, y compris Mom. L’aperçu donne aux fans leur premier regard sur maman sans Christy de Faris à la remorque.

Selon TV Line, le synopsis de la première de la saison 8 implique que Bonnie de Janney invite ses amis à une soirée pyjama, où des «jeux d’enfance» révèlent des «problèmes d’adultes». Bien que le synopsis ne donne aucun signe sur la façon dont Christy de Faris sera écrit hors de la série, la première traiterait de son absence. L’émission a également partagé une photo du casting de maman (moins Faris, bien sûr) en train de manger une pizza tout en discutant. Maman devrait revenir le jeudi 5 novembre.

Obtenez des teasers de CBS pour #Mom (Minus Anna Faris), un cryptique #NCISLA, # YoungSheldon’s Breakdown et d’autres émissions de retour https://t.co/DS1i3my20a – TVLine.com (@TVLine) 13 octobre 2020

Début septembre, Faris a annoncé qu’elle quitterait maman après sept ans avec la série. Elle a publié une déclaration dans laquelle elle a remercié tous ceux qui étaient impliqués dans la production pour lui avoir donné une si belle opportunité. “Les sept dernières années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière”, a déclaré Faris. «Je suis très reconnaissant à Chuck, aux scénaristes et à mes formidables compagnons de casting pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. Bien que mon parcours en tant que Christy se termine, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et enraciner pour ma famille de téléviseurs. “

La sortie de Faris aurait été finalisée au début de la pause de la série, ce qui signifie que la production a eu beaucoup de temps pour comprendre comment écrire son personnage hors de la série. Avec la sortie de l’acteur, Janney, qui a incarné Bonnie, la mère de Christy, sera la seule star de la série. À la lumière de la nouvelle de son départ, WBTV, CBS et Chuck Lorre Prods. a publié une déclaration qui disait: “Depuis la création de Mom, Anna était le premier et le seul choix pour le rôle de Christy. Nous sommes si fiers des histoires que nous avons pu raconter pendant les sept années d’Anna avec nous. le meilleur, et nous la remercions pour sa belle représentation. “