CC Sabathi, star à la retraite des Yankees de New York, n’est pas satisfait des Astros de Houston et de Carlos Correa. Il a récemment répondu aux commentaires de Correa sur les «haineux» et a utilisé des mots forts pour faire valoir son point de vue. Sabathia a qualifié le joueur d’Astros de clown et lui a dit de “taire le f-up” tout en discutant du scandale de tricherie.

La diatribe est venue dans le cadre d’une apparition sur le podcast R2C2 de The Ringer. Le co-animateur Ryan Ruocco a lu une citation de Correa, qui disait: “Les gens sont fous. Les gens ne veulent pas nous voir ici. Que vont-ils dire maintenant?” Il a commencé à faire un point sur le joueur Astros, mais Sabathia a rapidement repris la conversation pour fournir son point de vue. Il n’a laissé aucun doute sur son opinion sur la franchise basée au Texas.

Pouvons-nous tous nous réunir et convenir que nous détestons toujours les Astros? @CC_Sabathia et @RyanRuocco discutent des récents commentaires de Carlos Correa en séries éliminatoires sur le podcast @ R2C2: pic.twitter.com/x0YfTJB9tQ – The Ringer (@ringer) 2 octobre 2020

“Ils ont triché et puis ils sont en colère contre nous!” Dit Sabathia. “Par exemple, sortez le f… d’ici! C’est une blague. Et puis vous avez terminé sous 0,500 cette année. Genre, fermez-le! Le gamin est un clown. Je suis désolé.” En tant que membre des Yankees de New York, Sabathia a perdu contre les Astros de Houston lors des séries de championnats de la Ligue américaine 2017 et 2019.

Sabathia a continué à expliquer qu’il était très proche du manager d’Astros, Dusty Baker. Il l’a appelé son oncle et a dit qu’il était heureux de le voir diriger une équipe et remporter une victoire en série. Cependant, l’amitié de Sabathia avec Baker ne signifie pas qu’il s’enracine pour les Astros dans la série avec les Oakland A. «F… ces mecs, mec,» dit-il pour faire valoir son point de vue.

Ancien choix de première ronde des Astros de Houston lors du repêchage amateur de juin 2012 de la MLB, Correa a passé toute sa carrière au sein de l’équipe. Il a remporté la controversée World Series 2017 avec les Astros tout en étant nommé au All-Star Game. Maintenant, Correa est à la recherche d’un deuxième anneau de championnat et suscite simultanément les fans et les critiques.

Correa a continué à embrasser le rôle du méchant de la MLB lors d’une victoire 10-5 contre les A. Il a frappé deux circuits et a conduit en quatre points. Il a ensuite célébré l’un de ses grands jeux en arrondissant la troisième base et en levant la main à son oreille droite et en faisant semblant d’écouter les fans – bien qu’aucun n’était présent pour le match.